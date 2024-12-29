Разбившийся близ казахстанского Актау пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) в небе над Россией получил повреждения «вследствие обстрела с земли», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

Следовавший из Баку в Грозный самолет потерпел крушение в Казахстане в среду, 25 декабря. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Как сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, в результате катастрофы погибли 38 человек.

«Факты заключаются в том, что самолет получил повреждения извне на территории России, близ Грозного, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами РЭБ. Это первое повреждение, нанесенное самолету», — сказал Алиев в интервью AzTV (цитата по Sputnik Азербайджан).

В результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета, утверждает Алиев. По его словам, самолет был сбит не специально.

Глава Азербайджана выразил сожаления по поводу того, что в России выдвигались «версии о взрыве какого-то газового баллона». По его мнению, «это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Алиев отметил, что Баку еще 27 декабря официально довел до российской стороны свои требования. «Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации», — сказал он (цитата по APA).

По словам Алиева, первое условие «уже было выполнено вчера». Азербайджанский президент надеется, что другие условия тоже будут приняты.

В субботу, 28 декабря, Алиев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению Кремля, Путин в ходе беседы «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Как отметила кремлевская пресс-служба, в разговоре было отмечено, что воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный». В это время российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ, добавили в Кремле.

В воскресенье Путин и Алиев снова созвонились и продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.