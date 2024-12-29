Казахстан направит черные ящики потерпевшего крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Как сообщили в Минтрансе Казахстана, такое решение приняла комиссия по расследованию авиапроисшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев.

Комиссия учла рекомендации Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также консультации, проведенные с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA также является страной-производителем воздушного судна Embraer, отметили в Минтрансе Казахстана.

«Центр имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания», — добавили в ведомстве.

Вопрос находится на личном контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сказано в пресс-релизе.

Следовавший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского Актау в среду, 25 декабря. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Через три дня после авиакатастрофы, 28 декабря, президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

В Кремле отмечали, что в то время, когда воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный», российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Алиев 29 декабря заявил, что самолет получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией, хотя это было сделано не специально. Глава Азербайджана выразил сожаление по поводу того, что в России выдвигались «версии о взрыве какого-то газового баллона», и потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

Следственный комитет России после крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). В Казахстане и Азербайджане также были заведены уголовные дела.