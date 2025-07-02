Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает углубляться. О том, что к нему привело и как можно его разрешить, RTVI рассказывает специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев.

После задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры, которую местные силовики считают ОПГ, причастной к двум убийствам, Азербайджан открыто обвинил российских правоохранителей в убийстве двух своих граждан. И у азербайджанцев есть аргументы. Их СМИ опубликовали фото Гусейна и Зияддина Сафаровых, погибших при задержании, на которых действительно видны синяки и кровоподтеки. Есть и заключение местной судебно-медицинской экспертизы, оперативно проведенной в Баку перед захоронением братьев на родине. Эта история поразительно напоминает зимний скандал из-за крушения самолета авиакомпании AZAL — тогда в Азербайджане тоже не поверили выводам российских коллег и потребовали расследовать катастрофу в Казахстане и Бразилии. Но дело еще хуже — эти случаи напрямую связаны друг с другом, и теперь решать их придется тоже вместе.

Страны-медиахолдинги

Еще в январе, когда Россия и Азербайджан только входили в конфронтацию из-за самолета, стало очевидно: этот случай станет настоящим медиафеноменом. Причины кроются в уникальном сходстве самих государств и их СМИ. Они сочетают в себе с одной стороны жесткую вертикаль власти, с другой — целую сеть неофициальных и полуфициальных спикеров, которые могут вести пропагандистскую войну. И там, и там есть целая сеть сайтов, телеканалов и телеграм-каналов, с одной стороны вроде бы не связанных с государством, а с другой — входящих в сетку, о которой все знают, и отыгрывают свою роль в ней. Депутаты от якобы парламентской оппозиции — это не самостоятельные игроки, а проводники государственных сигналов. Когда надо разжечь конфликт — они разжигают, когда надо погасить — гасят.

Впрочем, излишне обобщать тоже не стоит. И российская «Комсомольская правда» с «Соловьев Live», и азербайджанские Minval с Baku TV не только отрабатывают государственную повестку, но и обладают собственной, пусть и в четко очерченных рамках. Не все из того, что они говорят и пишут обязательно будет иметь реальные последствия, и в этом главная сложность ситуации. Сигнал это «откуда надо» или не сигнал, приходится думать в «мирное время». Но даже во время пропагандистского противостояния, когда обе страны задействуют свои ресурсы на полную, эта разница между официальными и неофициальными сигналами тоже работает.

Азербайджанское агентство APA сообщило, что в ходе «операции» полиции в редакции «Sputnik Азербайджан» задержаны двое сотрудников ФСБ. А агентство Minval опубликовало анонимное письмо с якобы «объяснительной» российского военного, который непосредственно отдал приказ выпустить две ракеты по «цели», оказавшейся пассажирским самолетом Баку-Грозный в декабре прошлого года. А позднее появилось и продолжение — что офицер поразил борт вслепую, из-за неисправности зенитного комплекса после Сирии. Официальная ли это информация? В логике Баку — нет.

Это троллинг, давление на российских коллег, которое можно как сделать впоследствии официальной позицией, так и не сделать — в зависимости от конъюнктуры момента.

«Это же журналисты, они могут писать все что угодно. Материал не получил подтверждения», — можно ответить в любой момент. Что, например, последовало за утверждением Baku TV, что закрытый «Русский дом» в Баку был «домом русского шпионажа»? Ничего. И эта возможность, позволяющая в нужный момент спрятать любое утверждение под ковер, как раз и создает медиафеномен, упомянутый выше.

Но, думая что они ведут тонкую игру, власти обеих стран, разумеется, могут и ошибаться, расшифровывая смысл каждого конкретного вброса. Проверить реакцию? Показать, как может быть, в случае ухудшения ситуации? Пока что официальный Баку отрицает закрытие русскоязычных школ (о чем, между прочим, сообщали именно местные СМИ) и одергивает политологов, которые заговорили о размещении в стране турецкой военной базы. Но такая игра на нервах, разумеется, делает ситуацию еще хуже.

Око за око по-азербайджански

И все-таки сказать, что эта медиавойна между Россией и Азербайджаном ведется с полным отрывом от реальности, нельзя. В ответ на фото азербайджанцев с синяками и кровоподтеками в екатеринбургском суде быстро подоспели такие же разбитые лица у россиян из Баку — якобы причастных к наркотрафику и онлайн-мошенничеству. Их не скрывают, а наоборот демонстрируют — по логике «как вы с нами, так и мы с вами». СМИ тем временем вспоминают о случаях полицейской жестокости против мигрантов в России — если их заставляли ходить гуськом, то и мы тоже будем.

И это уже делает Баку примером для многих в Центральной Азии, которые вместе с Азербайджаном входят в Организацию тюркских государств. «Вот так надо защищать своих граждан в России», — рассуждают люди, которые ездят на заработки.

Раньше Москве нужно было придумать, что делать только с выводами Минтранса Казахстана о том, что в фюзеляже самолета Баку-Грозный обнаружено (цитата) «множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы», которые указывают «на проникновения внешних объектов в конструкцию ВС». Теперь еще придется как-то спорить с судебно-медицинской экспертизой из Азербайджана, которая вынесла вердикт: на телах Гусейна и Зияддина Сафаровых «обнаружены кровоизлияния в глазные оболочки, кровоподтеки на верхних и нижних веках правого глаза, кровоподтеки на грудной клетке, асимметрия при пальпации грудной клетки, ссадины на правом боку живота и на ягодицах, кровоподтеки на мошонке». Ситуацию усугубляют страшные фото, попавшие в Телеграм.

Но разговоры о том, чтобы признать хоть какую-то часть своей вины, вызывают в России категорическое отторжение.

Официальные органы склонны решать подобные проблемы кулуарно, «не вынося сор из избы», а всевозможные военкоры и вовсе заявляют: азербайджанцы виноваты в умышленном убийстве российских миротворцев в сентябре 2023 года (в Баку говорили о случайном обстреле машины из-за тумана, но фото с пулевыми отверстиями прямо в заднем стекле, под которым была маркировка «МС» убеждает аудиторию в обратном), и поэтому любые претензии в адрес российских силовиков неуместны.

Поэтому пока у конфликта остается только один путь — взаимные удары и троллинг в СМИ. Российские силовики в регионах, скорее всего, получат карт-бланш на задержание «азербайджанских ОПГ» (тем более что пример Воронежа уже есть) и просто бизнесменов, которые где-то нарушили налоговое законодательство. Заодно, скорее всего, будет дан зеленый свет и на проверку других диаспор, которые в Z-сообществе давно требуют «щемить». Азербайджан, в свою очередь будет обострять риторику в адрес Москвы и демонстративно делать то, что ее злит — например, отправлять гуманитарную помощь Украине. Владимир Зеленский, кстати, уже позвонил Ильхаму Алиеву со словами поддержки. В бакинских СМИ при этом наверняка появятся новые публикации об «имперской» политике Москвы, и все исторические раны будут усиленно расчесываться.

«Красных линий», таких, как изъятие крупного бизнеса у россиян в Азербайджане и у азербайджанцев в России, стороны, вероятно, будут избегать, отыгрываясь на жертвах попроще. Делая каждый шаг на лестнице эскалации, нужно обязательно оставлять себе что-то на потом. Это понимают и в России, и в Азербайджане.

Союзническое взаимодействие

Чего пока что не видно на горизонте — так это перспектив выхода из сложившейся ситуации, возвращения отношений, как предлагает Мария Захарова, «к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах». Ответа на вопрос, что можно дать Баку взамен извинений за оба случая — с самолетом и Екатеринбургом, просто нет. Карабахский вопрос закрыт и все надежды армян, что его можно открыть вновь, тщетны. Какие-то поблажки в экономике, отмена пошлин? Ее основу в Азербайджане составляют нефть и газ, которые России не нужны, к тому же азербайджанцы гордятся своей автономией от Кремля и посмеиваются над Арменией: «говоря о европейском выборе, они все равно сидят на игре российского импорта и экспорта».

Символические жесты вроде памятников, наград и красивых слов, как мы видим, не сработали раньше, а, значит, не сработают и теперь. Даже если Российское военно-историческое общество вдруг признает, что христианские храмы Карабаха на самом деле принадлежат наследию Кавказской Албании, а не древней Армении, а император Николай I несправедливо упразднил Албанский католикосат.

А когда не получается предложить что-то позитивное, на постсоветском пространстве любят использовать принцип: сделай хуже, а потом верни как было. А то, по сути тот же самый обмен ударами, который продолжается сейчас. Чем дольше он будет продолжаться, чем больше он будет освещаться в СМИ, тем сложнее потом будет его остановить. Тем временем, военкоры «Комсольской правды» уже сейчас рассуждают над бойкотом азербайджанских товаров.

До недавнего времени Азербайджан был уникальным партнером Москвы, с которым на официальном уровне разговаривали подчеркнуто уважительно: не требовали, а просили. Судя по нынешней риторике Пескова и Захаровой, эту традицию в Москве хотели бы сохранить, потому что без нее отношения точно полетят в пропасть. При этом разгоряченная аудитория требует куда более жестких слов и действий и не исключено, что им могут подыграть — антимигрантская кампания в России продолжается примерно с 2023 года.

Остается надеяться лишь на разговор Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана, как и советуют в Кремле.

Но если они не придумают, как можно выйти из ситуации, сохранив лицо обоим, разговоры об окончании влияния России на Южном Кавказе могут стать реальностью. Если только его не получится восстановить за счет Армении, которой предстоят сложнейшие парламентские выборы Но это отдельная и очень непростая тема — особенно с учетом нынешнего развития.

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