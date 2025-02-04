Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный.

Из отчета, состоящего из 53 страниц, следует, что при подлете борта к Грозному рано утром 25 декабря с небольшой паузой были зафиксированы два удара. После первого из них сработала сигнализация отключения автопилота, давление и уровень жидкости в 3 гидросистеме упали до нуля, началась разгерметизация кабины. Бортпроводник доложил командиру экипажа, что «взорвались два сидения» и он не может подойти, так как «пассажиры встали» и их нужно посадить обратно.

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — говорится в отчете.

Вскоре экипаж сообщил диспетчерам аэропорта в Грозном об отказе управления из-за «удара птиц в кабине» и повышенном давлении в кабине: «Двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулем высоты».

Пилоты запрашивали данные о погоде в разных городах: Минеральных Водах, Махачкале, в Баку, а потом и Актау. В 06:02 UTC экипаж самолета связался с вышкой Актау и впервые передал международный сигнал бедствия, столкновение с землей произошло в 06:27 UTC.

«Так, у нас ситуация такая: кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон, ааа, значит, запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте», — приводится отрывок из переговоров в документе.

В документе отмечалось, что подобные повреждения указывают «на проникновения внешних объектов в конструкцию ВС». Вероятнее всего, пилоты не поняли, что произошло с самолетом и самостоятельно приняли решение лететь в Казахстан после того, как им предложили сесть в российских городах.

В отчете также говорится, что из левого стабилизатора и отсека ВСУ, из отсека гидросистемы № 3 и механизма управления стабилизатором было извлечено большое количество посторонних металлических объектов.

Самолет Embraer 190, на борту которого было 67 человек, разбился при заходе на посадку в районе Актау 25 декабря около 9:30 (мск). В результате 38 человек погибли, 29 выжили. В конце декабря Казахстан передал бортовые самописцы в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), подведомственный Минобороны этой страны. Расшифровка началась в Бразилии 3 января и завершилась 7 января.

Версии причин крушения и реакция сторон

В день катастрофы борта AZAL 25 декабря было названо несколько версий возможных причин случившегося. В Росавиации говорили о столкновении со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту», в пресс-службе аэропорта Грозного рассказали о перенаправлении рейса из-за тумана, в управлении здравоохранения Мангистауской области, где находится Актау, заявили о взрыве кислородного баллона на борту. Тогда же телеграм-канал Baza обнародовал версию, что Embraer 190 мог сменить курс «из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню».

27 декабря Росавиация признала, что перед падением самолета AZAL Грозный атаковали дроны и что вводился план «Ковер». По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, обстановка в районе аэропорта, когда туда подлетал Embraer 190, была «весьма сложной». По его словам, в то же время в Грозном стоял плотный туман, из-за которого «на высоте 500 метров не было видимости».

28 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым извинился «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Согласно пресс-релизу Кремля, в разговоре «было отмечено», что самолет следовал четко по расписанию и неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного.

29 декабря Алиев заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», и что в результате обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Sputnik Азербайджан также передал слова главы государства о том, что Embraer 190 «конечно, был сбит не специально». Президент Азербайджана также потребовал от России признания вины и выплаты компенсаций. Он выразил сожаление, что в России выдвигались «версии о взрыве какого-то газового баллона». По его мнению, «это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Через неделю Алиев повторил свои требования и добавил, что первоначальные итоги расследования уголовного дела о катастрофе подтверждают версию, согласно которой лайнер AZAL получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией.

15 января в Следственном комитете России сообщили, что назначена комплексная судебная экспертиза для оценки действий диспетчеров, системы организации воздушного движения и ПВО. В СК добавили, что следователи прорабатывают «все возможные версии причин трагедии». Дело расследуется по статье 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).