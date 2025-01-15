При расследовании крушения упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» назначена комплексная судебная экспертиза для оценки действий диспетчеров, системы организации воздушного движения и ПВО. Об этом сообщили в СК России.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») продолжается.

В результате инцидента с Embraer-E190, который произошел 25 декабря 2024 года, погибли, по официальным данным, 39 человек, еще 28 пострадали.

В рамках расследования Россия сотрудничает с Азербайджаном и Казахстаном. Кроме того, вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются переданные из Бразилии данные «черных ящиков», сообщили в СКР.

В конце декабря Казахстан отправил бортовые самописцы разбившегося в Актау самолета в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Расшифровка черных ящиков началась 3 января и завершилась спустя четыре дня. По данным азербайджанского агентства APA, Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК, структура СНГ), но Азербайджан отказался. Президент республики Ильхам Алиев говорил, что Баку передал бортовые самописцы в Бразилию из-за «серьезных сомнений» в объективности расследования при участии МАК.

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства», — уточнили в Следкоме.

Следователи прорабатывают «все возможные версии причин трагедии», добавили в ведомстве.

15 января телеграм-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. В ней один из пилотов говорит, что в лайнер «попала птица», а также просит дать информацию для посадки в Минеральных Водах, потом в Махачкале, уточняя, что «самолет теряет управление» и «гидравлика отказала».

Позднее экипаж сообщил, что «пока никакая помощь не нужна, следую на Баку». При этом, судя по расшифровке, пилоты говорят, что у них «управление отказало», а позднее добавляют — «у нас отказ гидросистемы. Рулевое управление».

Также летчики просят, чтобы самолет встретили пожарные и медики, отмечая, что «у нас не хватает кислорода», а на борту, вероятно «взорвался кислородный баллон <…> запах топлива идет».

Когда начинаются переговоры с диспетчерами Актау, впервые экипаж Embraer-E190, судя по расшифровке, дает международный сигнал бедствия — Mayday. Никакой паники в последние минуты перед посадкой пилоты не демонстрируют.

Крушение самолета AZAL

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского Актау 25 декабря. На борту лайнера находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.

В Кремле отмечали, что в момент, когда воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Через три дня после авиакатастрофы, 28 декабря, российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Сам Алиев позже заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы» и получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. Глава государства потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

6 января Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Азербайджанский президент упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии».

Комментируя высказывания Алиева, в Кремле заявили, что российская сторона заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения.