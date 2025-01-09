Москва заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в казахстанском Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о попытке российской стороны «замять инцидент», передает РБК.

«Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — сказал Песков.

По его словам, российские специалисты оказывают «полное взаимодействие» в расследовании катастрофы.

«Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии, которая занимается расследованием как в Казахстане, так и в Азербайджане», — отметил представитель Кремля (цитата по РБК).

Песков напомнил, что Алиев и президент России Владимир Путин дважды обсуждали по телефону крушение самолета AZAL.

«Даны необходимые поручения следственным органам и оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», — добавил он.

Также Песков заявил, что в Кремле не знакомы с высказываниями члена Общественной палаты и политолога Владимира Карасева в адрес Алиева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, Карасев нецензурно высказался в адрес азербайджанского лидера после его слов о крушении самолета.

«Мы действительно не знаем, о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов, и, конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться», — сказал Песков.

6 января Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL в Актау лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Глава государства упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии».

«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли», — сказал Алиев.

Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек. В Кремле отмечали, что в момент, когда воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Алиев заявил, что самолет получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. В свою очередь Путин принес азербайджанскому президенту извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».