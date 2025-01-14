Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося в казахстанском Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) «дало немало интересной информации», которая не подтвердила данные СМИ о катастрофе. Об этом он заявил заявил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году. Лавров призвал «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу», используя сведения, которые «по большому счету не подтверждаются информацией с черных ящиков». По словам главы МИД, в рамках расследования состоялась специальная встреча в Бразилии

«Мы открыли черные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования», — сказал Лавров. В конце декабря Казахстан отправил бортовые самописцы разбившегося в Актау самолета AZAL в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Расшифровка черных ящиков началась в Бразилии 3 января, а завершилась спустя четыре дня. По данным азербайджанского агентства APA, Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК, структура СНГ), но Азербайджан отказался. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Баку передал бортовые самописцы в Бразилию из-за «серьезных сомнений» в объективности расследования при участии МАК. Говоря об отношениях России и Азербайджана, Лавров заявил, что «они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. «У них, у президента [России Владимира] Путина и президента [Азербайджана Ильхама] Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов», — добавил министр.

Ранее МИД России сообщил, что в Сети распространилось фейковое письмо, якобы отправленное Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. Внешнеполитическое ведомство назвало документ «циничной и грубой фальшивкой». «Это примитивный фейк, рассчитанный на эмоциональную реакцию аудитории. Мы видим в этом пример злонамеренной дезинформации и политического заказа», — подчеркнули в министерстве.

В тексте письма, написанном на английском языке, утверждается, что российские власти якобы не могут гарантировать безопасность использования своего воздушного пространства. МИД России указал на явные признаки подделки: письмо было отправлено с обычного электронного адреса, не имеющего официального статуса, и без положенных атрибутов деловой корреспонденции.

Крушение самолета AZAL

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского Актау 25 декабря. На борту лайнера находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили. В Кремле отмечали, что в момент, когда воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Через три дня после авиакатастрофы, 28 декабря, российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Сам Алиев позже заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы» и получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. Глава государства потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

6 января Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Азербайджанский президент упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии». Комментируя высказывания Алиева, в Кремле заявили, что российская сторона заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения.