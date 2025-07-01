Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых после задержания в Екатеринбурге. Об этом Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.

«Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. <…> Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость», — написал украинский президент.

Смерть Сафаровых он назвал «убийством на территории России». По словам Зеленского, у него и Алиева «одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены». Также президенты обсудили двусторонние отношения, включая гуманитарную сферу, добавил украинский лидер.

Алиев поблагодарил Зеленского за слова соболезнования, сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

«Было вновь подтверждено взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины. Президент Украины также выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном его стране», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Алиева добавили, что Зеленский поблагодарил азербайджанского лидера за эвакуацию украинцев из Ирана.

Обострение российско-азербайджанских отношений

Отношения между Москвой и Баку обострились в конце июня из-за массовых задержаний азербайджанцев с российским гражданством в Екатеринбурге. Они прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах.

СМИ писали о задержании 50 человек, при этом под арест к 1 июля отправили пятерых — Бакира, Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева. Еще одному — Шахину Лалаеву — 29 июня продлили срок содержания на 72 часа, мера пресечения для него пока не избрана.

В чем обвиняют задержанных азербайджанцев — читайте в материале RTVI

МИД Азербайджана заявил Москве «решительный протест», указав на «неприемлемое насилие» при задержаниях в Екатеринбурге и потребовав срочного расследования. Как сообщили в ведомстве, в результате рейда «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения».

В СКР сообщили, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются». Имен ведомство не называло. Екатеринбургский портал E1.RU писал со ссылкой на источник в медицинских кругах, что речь идет о братьях Гусейне и Зияддине Сафаровых. Причиной их смерти, по данным портала, стали заболевания сердечно-сосудистой системы.

Тела братьев Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан, на следующий день их похоронили в Агджабеди. Согласно заключению Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана, причиной смерти братьев стал «посттравматический и постгеморрагический шок, возникший в результате полученных им множественных травм».

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

1 июля в республике были задержаны россияне, якобы причастные к двум ОПГ. Как писало издание Report, правоохранительные органы подозревают их в транзите запрещенных веществ из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и киберпреступлениях.

Кроме того, 30 июня в Баку были задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным МВД Азербайджана, задержания прошли в рамках расследования деятельности Sputnik на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

Также в Баку задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову. В редакции заявили, что она поехала к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять проходившие там обыски.