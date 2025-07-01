Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели двух уроженцев республики в ходе рейда правоохранителей в Екатеринбурге. До этого в Баку задержали российских журналистов, а после якобы накрыли «банду», среди членов которой оказались россияне. В МИД РФ вызвали посла республики и выразили протест в связи с развязанной «русофобской кампанией». В чем Москва и Баку обвиняют друг друга — в материале RTVI.

«Подвергли пыткам»

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела по факту «применения пыток и особо жестокого умышленного убийства» граждан республики и лиц «азербайджанского происхождения» в России. В надзорном ведомстве заявили, что убийства якобы совершили сотрудники российских правоохранительных органов.

В прокуратуре отметили, что 27 июня в Екатеринбурге «по подозрению в участии в ранее совершенных преступлениях» задержали уроженцев Азербайджана и граждан республики.

«Установлено, что уполномоченные должностные лица указанных оперативно-розыскных органов Российской Федерации, группой лиц подвергли пыткам граждан Азербайджанской Республики и других лиц азербайджанского происхождения, находившихся в беспомощном состоянии и не имевших возможности защититься от ударов», — сообщили в ведомстве.

«Убиты с особой жестокостью»

Там добавили, что насилие к задержанным применяли якобы как в процессе задержания, так и в автомобилях для перевозки. Издевательства продолжили в административных зданиях правоохранителей, заявили в прокуратуре Азербайджана.

«Пострадавшим были нанесены множественные удары по различным частям тела твердыми тупыми предметами, в результате чего они получили тяжкие телесные повреждения», — уточнили в азербайджанской прокуратуре.

Там добавили, что были «умышленно убиты с особой жестокостью» 60-летний предприниматель Гусейн Сафаров и его 55-летний брат, водитель такси Зияддин Сафаров.

Первый погиб около трех часов дня 27 июня в здании органов внутренних дел, второй — утром того же дня в служебном автомобиле правоохранителей. Как подчеркнули в Генпрокуратуре — «от полученных телесных повреждений».

«Согласно заключению назначенной в ходе следствия судебно-медицинской экспертизы, Сафаров Гусейн Мехти оглы скончался от посттравматического и постгеморрагического шока, вызванного множественными травмами, в том числе многочисленными переломами ребер. Его брат Сафаров Зияддин Мехти оглы умер от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных телесных повреждений», — рассказали в ГП Азербайджана.

Других «многочисленных задержанных» граждан Азербайджана якобы подвергли аналогичным пыткам, и они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие лечатся в российских больницах, уточнили в ГП.

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики в соответствии с нормами международного права, направит запросы о правовой помощи в компетентные органы соответствующих государств с целью эффективного расследования, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», — резюмировали в ведомстве.

О чем говорят в СК России

СК России подтвердил информацию о двух погибших: первый умер из-за сердечной недостаточности, причины гибели второго устанавливаются. Тела мужчин передали азербайджанской стороне, 1 июля их похоронили, сообщило издание Milli.az.

По версии следствия, входившие в состав преступной группы фигуранты причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге. Среди них — «убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе».

«В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — подчеркнули в СК.

Задержания в Азербайджане

По указке властей азербайджанские силовики провели операцию по задержанию сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан». В силовых структурах республики заявили, что в числе задержанных якобы оказались «сотрудники ФСБ».

Российских дипломатов к журналистам не пустили, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сотрудники агентства не выходят на связь, а власти Азербайджана не предоставляют информацию о причинах таких действий.

Задержанными оказались глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Днем 1 июля Хатаинский районный суд Баку арестовал их на четыре месяца, сообщило агентство АПА. Журналисты проходят по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Также в Баку задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову. Днем 30 июня ее встретили двое азербайджанских правоохранителей и увезли в отдел. Сотрудница агентства перестала выходить на связь.

Днем 1 июля в Баку вновь прошли задержания. Как сообщило издание Report.az, в столице Азербайджана якобы обезвредили две ОПГ, в которых участвовали россияне.

Молодых людей заподозрили в транзите наркотиков из Ирана и онлайн-торговле запрещенными веществами. Как отметили азербайджанские журналисты, россиянам вменяют также кибермошенничество.

Агентство опубликовало видео оперативных служб. Молодых людей задержали демонстративно жестоко, заставили ходить гуськом, на лицах россиян были следы побоев. В наручниках их поместили в спецавтомобили и увезли.

Что говорят власти России

В связи с действиями азербайджанской стороны посла республики вызвали в МИД России. Ему заявили протест из-за сознательных шагов Азербайджана по демонтажу двусторонних отношений.

«В их числе — отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Спутник Азербайджан» и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов», — подчеркнули в МИД.

Послу Азербайджана вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Картавых и Белоусова.

«По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный Комитет Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти «очень внимательно» относятся к информации о задержании российских журналистов.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — объяснил пресс-секретарь президента.

Реакцию азербайджанских властей он счел «чрезвычайно эмоциональной» и выразил надежду, что она «сменится непосредственно прямым общением», в ходе которого «будут даны ответы на все поставленные вопросы».

Песков добавил, что принятые Азербайджаном в отношении журналистов меры «не соответствуют общепринятым правилам и нормам», а также «духу и характеру российско-азербайджанских отношений».

Возбуждение уголовного дела Генпрокуратурой Азербайджана в России назвали очередным пиар-ходом для подогревания напряженности в двусторонних отношениях. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Ленте.ру», что право возбуждать дела против российских правоохранителей, прикрываясь национальностью погибших — очевидное злоупотребление тезисом об экстерриториальности азербайджанцев, где бы они не находились.

«При желании азербайджанские органы могли бы быть допущены к информации о всем произошедшем. Могли бы получить необходимую информацию от российских органов. Вместо этого они изобретают все новые и новые публичные акты для того, чтобы подогреть напряженность», — подчеркнул парламентарий.

Что говорят власти Азербайджана

Вызванный в МИД России посол Азербайджана Рахман Мустафаев объяснил причины рейда в офисе Sputnik, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде.

«Российской стороне была разъяснена позиция Азербайджана в связи с мероприятиями, проведенными в офисе «Sputnik Азербайджан»», — процитировал его ТАСС.

Гаджизаде добавил, что «оснований для недовольства российской стороны нет», потому что действия азербайджанских силовиков якобы «полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны».

В эфире государственного телеканала AzTV заявили, что Россия «привыкла господствовать над другими народами», воспринимая их как «людей второго сорта». Позже журналист Афган Мухтарлы призвал сжечь здание российского посольства.

«Пятеро наших соотечественников были убиты, но посольство России не было сожжено. Нации, уважающие самих себя, не оставили бы камня на камне от этого посольства», — процитировала его «Лента.ру».

Позиция диаспор

После обострения двусторонних отношений глава Русской общины Азербайджана (по совместительству и член парламента страны) Михаил Забелин подверг критике действия российских силовиков и поддержал Баку.

«Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина «этнопреступность» — опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия», — подчеркнул Забелин.

А вот представители азербайджанской диаспоры обвинили Баку в разрушении отношений с Россией.

«Не хотелось бы, что называется, выносить сор из избы, но, когда Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар, тут надо высказаться», — отметили в общине.

Там добавили, что азербайджанские власти встали «на тонкий лед», пытаясь выдавать «характеристику строю, при котором живут люди в России». Представители диаспоры подчеркнули: каждый раз в кризисные моменты Баку использует медийную машину, чтобы разрушать отношения с РФ.