В столичный регион вернулось «бабье лето», рассказала RTVI заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, на этой неделе в Москве и области будет на 2—4 градуса выше климатической нормы, ожидаются кратковременные осадки.

Во вторник, 15 сентября, из-за атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь, но днем воздух прогреется до 18—20 градусов.

«В ночь на среду [будет] прохладно: 6—8 градусов, переменная облачность, без осадков, местами туман. Днем — опять же переменная облачность, без осадков, чуть прохладнее, чем сегодня, 17—19 градусов. Погоду снова будет определять антициклон», — рассказала синоптик.

Потепление придет в четверг, отметила Паршина: днем воздух прогреется до 20—22 градусов, хотя ночь останется прохладной — 7—9 градусов, местами с туманом.

«В пятницу, 18 сентября, днем, да и ночью, может пройти местами небольшой дождь. Ночная температура повысится до 9—14 градусов при облачной погоде с прояснениями, а днем — 16—21 градус. Достаточно тепло», — уточнила она.

Предстоящие выходные, по словам синоптика, тоже пройдут без резких перемен.

«В субботу облачно, тоже с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ночью около 10 градусов тепла, а дневная температура такая же — 16—21 градус. В воскресенье небольшой кратковременный дождь может собраться в дневные часы, но температура существенно не меняется — 8—13 градусов ночью и 17—22 градуса днем», — сказала Паршина.

В понедельник, добавила собеседница RTVI, осадков будет больше, но к похолоданию это не приведет.

«Понедельник принесет более продолжительные дожди в дневное время, но температуру они существенно не изменят — 9—14 градусов ночью, днем 15—20 градусов. Разве что днем чуть понизится за счет облачной погоды и дождя», — пояснила синоптик.

По словам Паршиной, «бабье лето» фактически уже вернулось в столичный регион в минувшие выходные: в понедельник осадков не было, а температура держалась достаточно высокой.