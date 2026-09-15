Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность может прекратить существование за два-три дня. Так он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы над Москвой.

«В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», — заявил Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Он также обвинил Сикорского в недооценке российского военного потенциала. По словам помощника президента, глава польского МИД «по-дилетантски оценивает военную мощь» России и не учитывает, что российские вооруженные силы, по версии Патрушева, не используют весь свой потенциал в ходе конфликта на Украине.

Ранее Сикорский, выступая в Киеве, говорил о возможности быстрой победы Польши в случае нападения России. Патрушев в ответ сослался на заявления Владимира Путина о том, что Москва не намерена начинать военные действия против европейских стран.

Заявление прозвучало на фоне нового витка напряженности между Москвой и Варшавой. В последние дни польские политики обсуждали усиление учений НАТО у границ Калининградской области, а российские представители предупреждали о возможных последствиях дальнейшей военной эскалации.