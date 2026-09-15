Швейцарское подразделение польской нефтяной группы Orlen потеряло сотни миллионов долларов при попытке купить венесуэльскую нефть через посредников и расчеты в криптовалюте. В рамках сделки было перечислено $230 млн аванса, однако обещанные объемы сырья компания так и не получила, пишет Financial Times.

История началась в конце 2023 года, когда Orlen Trading Switzerland договорилась купить около 6 млн баррелей венесуэльской нефти на $345 млн. Из-за санкционных ограничений расчеты предполагалось проводить в USDT через цепочку посредников в Дубае и Каракасе. В течение нескольких дней OTS перечислила $230 млн аванса.

Дальше схема начала рассыпаться. Часть денег ушла компаниям, которые должны были конвертировать средства в криптовалюту и передать их венесуэльской PDVSA. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы, как следует из расследования FT, значительную часть этих средств не получила. Один из посредников передал десятки миллионов долларов в USDT через USB-накопители на встречах в Каракасе.

Тем временем три супертанкера, зафрахтованные Orlen, неделями стояли у венесуэльского побережья в ожидании загрузки. В итоге они ушли почти пустыми: компания получила лишь около 500 тыс. баррелей мазута стоимостью $28,8 млн вместо первоначально ожидаемых 6 млн баррелей нефти.

По оценке польского правительства, совокупные потери Orlen превысили 1,6 млрд злотых — около $424 млн. В эту сумму входят не только неполученные средства, но и расходы на фрахт, юридические услуги и другие издержки. Варшавская прокуратура уже предъявила обвинения бывшему руководству OTS в ненадлежащем управлении; обвиняемые вину отрицают.