Иран продолжает получать миллиарды долларов через американские банки, несмотря на действующие санкции Вашингтона. Об этом со ссылкой на расследование Wall Street Journal пишет итальянское издание La Repubblica.

По данным американского Минфина, в 2024 году через банки США прошло около $9 млрд иранских средств. Деньги попадают в финансовую систему США не напрямую, а через иностранные банки, которые поддерживают корреспондентские отношения с американскими кредитными организациями.

Эта схема существует уже больше века и дает Тегерану возможность незаметно проникать в долларовую систему, обходя формальный запрет на любые финансовые операции с ним. Фирмы-однодневки и обменные пункты маскируют иранское происхождение средств еще до того, как транзакции в долларах доходят до американских банков для окончательных расчетов. Конечный получатель денег остается скрытым от банков, проводящих платеж.

Администрация Трампа в последнее время начала предупреждать иностранные банки, которые проводят долларовые операции с Ираном через корреспондентские счета в США. Одновременно американским банкам рекомендовано усилить контроль за транзакциями, потенциально связанными с Ираном.

Один из последних показательных случаев — операции египетского Banque Misr в ОАЭ. Минфин США установил, что через дубайское отделение банка прошло около $1,8 млрд, потенциально связанных с иранской теневой банковской сетью, после чего его доступ к корреспондентским счетам в США был ограничен.

Эти меры вписываются в более широкую кампанию, в рамках которой Вашингтон предупреждает компании и целые страны о рисках сотрудничества с Ираном, угрожая отключением от американской финансовой системы.

Опрошенные WSJ эксперты предупреждают, что перед США стоит сложная дилемма. Ужесточение контроля способно затруднить движение иранских денег, но чрезмерное давление на корреспондентские банковские отношения рискует подтолкнуть другие страны к альтернативам вроде юаня и ослабить центральную роль доллара в мировых финансах.

Особые отношения с Китаем

Тегеран годами выстраивал альтернативные каналы получения денег, чтобы обойти блокаду. Нефтяной экспорт — главный источник доходов Ирана — из-за санкций США упал почти до нуля. При этом примерно 80 млн баррелей иранской нефти хранятся на танкерах в азиатских водах, преимущественно у берегов Малайзии. Это потенциально миллиарды долларов будущей выручки, подсчитали аналитики Vortexa.

Главным покупателем иранской нефти остается Китай — на него приходится более 80% ее экспорта. По данным Kpler, в августе КНР импортировала свыше 500 тысяч баррелей иранской нефти в сутки, несмотря на блокаду.

Скрыть происхождение нефти помогают перевалки с судна на судно в международных водах. Танкер, находящийся под санкциями, перегружает нефть на другое судно, которое затем доставляет груз в Китай и меняют страну происхождения в документах.

В расчетах с КНР Иран все активнее уходит от долларов, что позволяет ему частично выйти из-под контроля американской финансовой системы. Полученные юани он использует для покупки китайских товаров и услуг. Еще один вариант — это бартер: в обмен на нефть китайцы реализуют инфраструктурные проекты на иранской территории. Это создает еще один канал торговли, устойчивый к давлению Вашингтона.

Криптовалютная лазейка

Особенно востребованным на фоне финансовых ограничений инструментом стала криптовалюта. С ее помощью, по данным исследователей, на которых ссылается WSJ, Тегеран закупил оружие и товары на миллиарды долларов.

Иранский Корпус стражей исламской революции также применял криптообменники для получения платежей за нефть, в первую очередь от китайских покупателей. В ответ Вашингтон ввел санкции против иранских криптообменников и изъял более $1 млрд в цифровой валюте, связанной с Ираном.

Тем не менее контроль остается затруднительным: значительная часть криптоиндустрии работает вне традиционного регулирования, а отследить такие транзакции крайне сложно.

Запутанная сеть фирм-посредников

Несмотря на усилия по уходу от доллара, Ирану по-прежнему нужен доступ к американской и другим ключевым валютам — для импорта, закупок оружия и финансирования союзников в регионе. Об этом говорят западные официальные лица, на которых ссылается WSJ.

Для этого Тегеран создал сеть фирм-посредников и обменных контор в финансовых центрах, включая Гонконг и Дубай. Такие структуры конвертируют выручку от продажи иранской нефти в доллары, евро и дирхамы ОАЭ, скрывая при этом связь с Ираном.

Как отмечается в статье, та же международная банковская инфраструктура, которая дает США колоссальные рычаги финансового влияния, одновременно создает обходные пути для проникновения иранских денег в долларовую систему.

Финансовая схема помогает Ирану не только удерживать экономику на плаву, но и получать компоненты для военной промышленности. Иранские покупатели приобретают у китайских компаний материалы для беспилотников, баллистических ракет и другого вооружения.

Часть поставщиков, по данным издания, может не знать о конечном назначении товаров, другие — слишком малы или в достаточной степени изолированы от глобальной финансовой системы, чтобы попадать под санкционные риски.