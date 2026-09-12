Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который, по данным Axios, просил нанести удар по хуситам на фоне их военных успехов в Йемене. Содержание беседы глава Белого дома раскрывать не стал, но сообщил, что представители движения также связались с Вашингтоном и убеждали не атаковать их.

«Хуситы нам звонили, и они не хотят с нами воевать», — сказал Трамп журналистам в Дублине на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По его словам, движение предпочло бы, чтобы Вашингтон вообще не вмешивался.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения боев между йеменскими повстанцами и поддерживаемыми Эр-Риядом силами. По последним данным, хуситы продвигаются к Баб-эль-Мандебскому проливу — важному маршруту мировой торговли и саудовского нефтяного экспорта.

По данным Axios, бен Сальман в четверг дважды звонил Трампу и просил ударить по движению, пока поддерживаемые Эр-Риядом силы отступали. Американский лидер подтвердил, что стороны созвонились, но не стал раскрывать деталей беседы: «Он мой хороший друг. Могу лишь сказать, что все будет прекрасно и замечательно».

По его мнению, повстанцы не представляют большой угрозы судоходству. «Они пропускают большинство судов. Просто есть одна страна, которой они не очень довольны, и мы это уладим», — заметил Трамп.

Трамп также коснулся спора Великобритании с Аргентиной вокруг Фолклендских островов. Отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре с британским премьером Эндрю Бёрнемом, глава Белого дома допустил, что может уладить этот конфликт.

«Уверен, меня привлекут к этой потенциальной катастрофе. Но если так, я, вероятно, смогу все уладить. Однако прямо сейчас есть две страны, недовольные из-за Фолклендов», — заявил он.

Трамп усомнился в том, что Лондон сейчас способен защитить архипелаг, сославшись на внутренние проблемы королевства — с миграцией, энергетикой и другими сферами. «Не знаю, готовы ли они путешествовать так далеко. Это очень далеко. Речь идет о неделях на корабле», — добавил президент.

Спор Великобритании и Аргентины обострился после того, как аргентинский лидер Хавьер Милей активизировал притязания Буэнос-Айреса на территорию, которую в латиноамериканской республике называют Мальвинскими островами, и пригрозил санкциями нефтяным компаниям, работающим в регионе. Глава британского МИД Эд Милибэнд в начале сентября назвал позицию Лондона по суверенитету над архипелагом «непоколебимой».

Ранее Трамп уже намекал, что Вашингтон может отойти от традиционного нейтралитета в вопросе принадлежности островов, а в интервью GB News дал понять, что не придет Лондону на помощь в случае конфликта. Кроме того, он критиковал королевство за отказ предоставить США базы для ударов по Ирану в начале ближневосточной войны.