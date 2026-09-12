Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 10 сентября дважды позвонил президенту США Дональду Трампу и призвал нанести удары по йеменским хуситам, но получил отказ. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

Первый разговор состоялся на фоне наступления хуситов на портовый город Моха (Йемен) и отступления йеменских сил, поддерживаемых Эр-Риядом. Принц сообщил об ухудшении обстановки, а через несколько часов позвонил снова и попросил Трампа отдать приказ об ударах, но американский лидер отказался. Собеседники издания подчеркнули, что прямого вмешательства в конфликт с повстанцами администрация пока не планирует.

Звонки состоялись на фоне продвижения хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу — важному маршруту мировой торговли и саудовского нефтяного экспорта. По данным Axios, 10 сентября движение захватило Моху, приблизившись к этому морскому пути. На фоне наступления выросли цены на нефть.

Несмотря на произошедшее, США намерены передавать королевству разведывательную информацию о хуситах и данные для наведения ударов, рассказал один из собеседников издания. По его сведениям, в Саудовской Аравии уже находятся около 200 американских военных, которые оказывают поддержку, не связанную с непосредственным применением силы.

В последние недели представители Вашингтона объясняли саудовским коллегам, что Трамп поручил сосредоточить американские силы на Иране и Ормузском проливе, не открывая еще один фронт, сообщили источники Axios.

Кроме того, 10 сентября командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер прибыл в Саудовскую Аравию для срочных координационных встреч, рассказали два осведомленных собеседника портала. Белый дом и саудовское посольство в Вашингтоне отказались от комментариев.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа пояснил Axios, что США считают приоритетом защиту своих ключевых интересов, включая свободу судоходства в Красном море. При этом ведущую роль в урегулировании региональных конфликтов Белый дом намерен оставить партнерам.

«Мы поддерживаем постоянный диалог с Саудовской Аравией и правительством Йеменской Республики по вопросам региональной стабильности», — сказал он.

Обращение за прямой военной помощью стало изменением позиции Эр-Рияда. Как напоминает Axios, в июле принц просил Трампа о политической поддержке удара по аэропорту Саны, но подчеркивал, что американская военная помощь королевству не нужна. Президент США тогда поддержал его. По мере обострения конфликта саудовская сторона стала запрашивать все больше помощи у американской стороны.

Утром 11 сентября стало известно и о переходе под контроль хуситов острова Перим, также известного как Майюн, в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам представителя местных властей, правительственные силы покинули остров накануне.

Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и обеспечивает выход к Индийскому океану. Axios отмечает, что на фоне перебоев с судоходством через Ормузский пролив установление контроля над Баб-эль-Мандебским может дать Ирану дополнительный рычаг давления на США и их союзников в Персидском заливе.