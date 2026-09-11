Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, вытеснив с позиций правительственные войска, подтвердил RTVI источник в движении. Несмотря на заявления самих хуситов об отсутствии угроз для международного судоходства, расширение присутствия проиранских прокси в акватории Красного моря может привести к новому витку эскалации между Тегераном и Вашингтоном. Подробности — в нашем материале.

«Наступление продолжится»

«Под контроль взяты ключевые острова и близлежащие районы на побережье Баб-эль-Мандебского пролива, за исключением небольших территорий провинции Аден. Но это с географической точки зрения не сильно оказывает влияние на результаты операции», — рассказал RTVI собеседник в движении хуситов.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что хуситы захватили архипелаг Ханиш и достигли острова Маюн (Перим) после отхода правительственных сил.

Помимо островов, речь также идет о городе Дубаб и порте Маха на западном побережье страны. Контроль над этими позициями позволит движению наносить удары по торговым или военным судам с максимально близкой дистанции.

По словам источника RTVI, войска хуситов готовы наступать на Аден — временную столицу международно признанного правительства, которое поддерживается Саудовской Аравией.

«Мы возвращаем важную часть нашей родины, многие йеменцы поддерживают эти действия. Это окажет влияние на положение наемников Саудовской Аравии в оставшихся восточных и южных регионах страны, которые пока не находятся под контролем движения», — добавил собеседник RTVI.

При этом официальный представитель «Ансар Аллах» Мухаммад Абдель Салям накануне заявил, что нет причин для беспокойства о безопасности международного судоходства в Красном море, в частности в Баб-эль-Мандебском проливе.

«Военные операции имеют ограниченный и оборонительный характер. Они завершатся, когда закончится агрессия против Йемена и прекратится блокада», — написал он на своей официальной странице в соцсети Х.

Между тем саудовский наследный принц Мухаммад бен Салман провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом и попросил его нанести удары по йеменскому движению, сообщил портал Axios. Американский лидер отверг эту просьбу, ограничившись предоставлением разведывательной поддержки.

Хуситы в июле объявили о морской блокаде портов Саудовской Аравии в Красном море в качестве зеркальной меры против «агрессии в отношении йеменского народа». Арабская коалиция во главе с королевством начала в ответ наносить удары по подконтрольным «Ансар Аллах» территориям. Впоследствии вспыхнули бои между подразделениями движения и войсками йеменского правительства.

Йемен более 10 лет находится в состоянии войны между международно признанным правительством при поддержке Саудовской Аравии и проиранским движением «Ансар Аллах». По данным ООН, более 22 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

«Тегеран наносит ответный удар»

В Тегеране, похоже, решились в полной мере задействовать йеменских прокси на фоне возобновления атак США на иранские нефтяные танкеры и объекты на южном побережье. Снижение огневого контроля армии Ирана в Ормузском проливе, по всей видимости, вынудило иранцев реализовать план по блокаде двух стратегических морских артерий, чтобы заполучить еще один рычаг давления на Вашингтон.

«Быстрое продвижение хуситов на побережье Красного моря контролировалось Корпусом стражей исламской революции (КСИР). <…> Тегеран попросил хуситов усилить атаки на Саудовскую Аравию и пообещал им выделить больше финансирования, вооружения и отправить офицеров для помощи», — пишет Reuters со ссылкой на источники.

Представитель военного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил 8 сентября, что движение атаковало ракетами и беспилотниками объекты крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco на юго-западе Саудовской Аравии.

«В ответ на жестокую агрессию <…> Вооруженные силы Йемена провели масштабную операцию, в ходе которой были поражены энергетические объекты Saudi Aramco в Абхе и Джизане наряду с другими объектами», — сообщил он.

Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило атаку. В МИД страны назвали действия хуситов «террористическими», отметив, что в результате ударов были в том числе повреждены гражданские объекты, 73 человека пострадали.

Помимо этого, хуситы в очередной раз атаковали саудовский нефтепровод «Восток-Запад», его пропускная способность составляет порядка 5-7 млн баррелей в сутки. Дело в том, что в условиях войны в Персидском заливе Эр-Рияд был вынужден перенаправить часть нефтеэкспорта в порт Янбу на побережье Красного моря.

Мониторинговые порталы опубликовали 11 сентября спутниковые снимки, на которых виден огромный столб дыма в районе нефтепровода. Таким образом, полагают наблюдатели, поврежденная инфраструктура не позволит Саудовской Аравии выполнять свои контрактные обязательства перед европейскими и азиатскими партнерами. Власти королевства ситуацию пока не комментировали.

Тем временем цена нефти марки Brent превысила отметку $105 за баррель впервые с 22 мая.