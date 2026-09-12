Большинство китайских смартфонов уже поддерживают частотные диапазоны для подключения к сетям 5G в России. Об этом сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии изданию 360.ru.

По его словам, для доступа к высокоскоростному интернету не нужно менять сим-карту или совершать какие-либо манипуляции с самим устройством — достаточно проверить настройки.

«Заглянуть в меню, посмотреть в Android раздел “Мобильные сети”: там в приоритете сети должна стоять строчка, где на первом месте 5G», — сказал он.

Иначе обстоит дело у владельцев гаджетов Samsung и Apple. Муртазин подробно объяснил, почему пользователям этих брендов пока придется обойтись без новой связи и сколько времени потребуется, чтобы ситуация изменилась.

«Айфоны не работают в России. <…> Samsung пока не работает, потому что они поддерживают только официальные запуски сетей. Соответственно, полтора-два месяца — и придет обновление по воздуху, 5G-поддержка включится для российского рынка», — заверил аналитик.

В любом случае, по его словам, основная масса отечественных клиентов сотовых операторов уже готова к подключению связи пятого поколения, поскольку около 80% рынка смартфонов в стране занимают китайские модели, большинство которых поддерживают 5G.

Минцифры в сообщении о запуске сетей отмечало, что доступ к 5G получат все обладатели устройств на Android, тогда как ситуация с iPhone зависит от решения корпорации Apple.

«Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — пояснило ведомство.

В пресс-релизе уточнялось, что высокоскоростной мобильный интернет пятого поколения заработал в 16 городах России, а до конца года сеть охватит еще 50 населенных пунктов.

Реальный охват новой технологии, впрочем, заметно скромнее приведенных ведомством цифр. Муртазин заявил RTVI, что воспользоваться 5G прямо сейчас в действительности способны около 5 млн человек, хотя адресная аудитория, о которой говорит министерство, составляет порядка 10 млн.

«К середине будущего года это уже будет 50 млн человек», — добавил он.

По словам аналитика, дальше охват будет расширяться вслед за географией покрытия — от городов-миллионников связь постепенно дойдет до населенных пунктов с числом жителей от 500 тысяч. В итоге из этих 50 млн потенциальных пользователей реальный доступ к услуге, с учетом состава рынка устройств, получат порядка 30—35 млн человек.

Технически инфраструктура для запуска 5G в России была готова задолго до принятого решения — по словам Муртазина, сети уже около восьми лет находились в состоянии готовности к новому стандарту, а задержка была связана с политическими, а не техническими причинами.

В конце августа Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам большой четверки использовать под 5G уже существующие базовые станции, ранее выделенные под LTE частоты, а также иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года. Именно это решение позволило развернуть сети по всей стране всего за десять дней.

Изначально под пятое поколение планировали отвести диапазон 4,8—4,99 ГГц, но в конце августа полосу расширили до 4,63—4,99 ГГц. Стартовать операторы в итоге решили на действующих частотах LTE — 2100 МГц, которые Муртазин называет наиболее эффективным из доступных России участков спектра.

Так называемый «золотой» диапазон 3,4—3,8 ГГц, о котором операторы говорили годами, занят силовыми структурами, а частоты около 4,9 ГГц, выделенные под 5G, по оценке эксперта, поддерживает лишь несколько процентов пользовательских устройств.

Работа на LTE-частотах, по расчетам Минцифры, в ближайшие годы увеличит пропускную способность сетей на 20—25%. Выигрыш от этого, уверен Муртазин, получат даже те абоненты, которые не перейдут на 5G.