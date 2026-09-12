Россия предложила создать в рамках БРИКС Совет по космосу — координационный орган для обмена спутниковыми данными, совместного использования орбитальных группировок и запуска общих миссий. Структура уже формируется, сообщил Bloomberg глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в Нью-Дели, где проходит саммит объединения.

«Предложено создать совет по космосу, и процесс его формирования уже идет», — заявил он.

Баканов подчеркнул, что организация не будет аналогом Европейского космического агентства. По словам главы госкорпорации, задача этой структуры иные: доводить до ума решения, принятые на уровне блока, и следить за тем, как их выполняют страны-участницы.

Инициативу Москва выдвинула еще в апреле 2025 года — на встрече глав космических агентств БРИКС в Бразилиа. Тогда коллеги Баканова ее поддержали, а в июне 2026-го на аналогичной встрече в Бангалоре заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев призвал ускорить учреждение совета. Сейчас предложение проходит процедуры согласования внутри объединения; сроков Баканов не назвал и предупредил, что на индийском саммите документ подписывать не будут.

Часть связанных с космосом проектов уже действует внутри БРИКС. Например, за последние полтора года Москва передала Нью-Дели высокодетальные снимки территории площадью более 100 тыс. кв. км, которыми индийская сторона распоряжается по своему усмотрению; в ЮАР разворачивается наземная станция для ГЛОНАСС, а с Китаем идет работа по Международной научной лунной станции.

Самое плотное взаимодействие в этом направлении у РФ с Индией. Стороны обсуждают совместные работы по ракетным двигателям и научные эксперименты на будущих орбитальных станциях. О продаже двигателей Индии и лицензировании их производства «Роскосмос» говорил еще в 2025 году.

Кроме того, Москва делится технологиями скафандра, кресла и иллюминаторов для индийской станции, рассказал Баканов информационной службе «Вести».

Отдельное направление — Венера. Российский прибор Viral для изучения газового состава атмосферы планеты планируют запустить в составе индийской миссии «Шукраян» в 2028 году. В проекте активно участвует Российская академия наук, отмечал Баканов.

Ключевым же решением стало наклонение орбит. Обе страны выбрали совместимые параметры для своих будущих станций — Российской орбитальной (РОС) и Bharatiya Antariksh Station.

«У нас с Америкой одинаковое наклонение. Это позволило стыковать и создавать совместную международную космическую станцию. Если у нас будет одно наклонение с Индией, это открывает серьезную возможность для взаимодействия по научным исследованиям, экспериментам, может быть, там по стыковке, перекрестным полетам космонавтов», — пояснял глава «Роскосмоса».

Первый пуск по программе РОС намечен на 2027 год, всего до 2033-го запланировано 34 запуска. Индия рассчитывает вывести первый модуль своей станции в 2028 году и полностью развернуть ее к 2035-му.