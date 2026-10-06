Президент США Дональд Трамп подписал на сцене митинга в Небраске указ о послаблениях для использования окрашенного дизельного топлива и признался, что не знаком с ним. «Я понятия не имею, что это, черт возьми, такое», — заявил он, говоря о красном дизеле, сообщает Associated Press.

Подписание состоялось 5 октября в городе Гранд-Айленд. Трамп представил решение как способ сократить расходы фермеров и перевозчиков, а затем снизить стоимость товаров. После признания о незнакомом топливе президент добавил: чем бы оно ни было, оно «должно быть очень хорошим».

Красный дизель обычно используют в сельскохозяйственной и строительной технике, работающей вне дорог общего пользования. Как поясняет Белый дом, это обычное дизельное топливо, окрашенное для контроля за соблюдением налоговых правил: при таком применении оно продается без соответствующего топливного акциза.

Указ Трампа поручает Минфину в течение пяти дней объявить об отказе от штрафов за продажу и использование окрашенного дизеля на автомобильных дорогах с 5 октября по 31 декабря 2026 года. Ведомство также должно определить правовые основания для отсрочки уплаты связанных с этим федеральных налогов.

Документ предусматривает отсрочку платежей без процентов и штрафов в пределах разрешенных законом полномочий. Отдельно Минфину поручено изучить способы окончательно освободить получателей льгот от отложенных налогов, в том числе через законодательные изменения.

По расчетам Белого дома, федеральный дизельный акциз составляет 24,4 цента за галлон. Для заправки объемом 250 галлонов это около $60. Если штаты введут аналогичные послабления по своим налогам, экономия может превысить $100 за одну заправку.

Выступая перед сторонниками, Трамп обещал перевозчикам именно такую экономию и заявил, что решение поможет снизить цены на продукты. Однако аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан обратил внимание: фермеры уже используют красный дизель, поэтому расширение доступа прежде всего поможет тем, кто расходует топливо на дорогах общего пользования.

Митинг прошел менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс. На сцене Трамп обратился к сенатору-республиканцу Питу Рикеттсу и губернатору Небраски Джиму Пиллену, выразив уверенность, что топливное решение поможет им переизбраться.