Администрация президента США Дональда Трампа начала рассылать почти миллиону американцев чеки по $500 за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс. При этом 71% общей суммы выплат приходится на 13 штатов, где проходят наиболее конкурентные выборы в Сенат и губернаторов, сообщает Reuters.

Чеки по $500 получат около 950 тыс. американцев в 30 штатах, использующих федеральную страховую площадку HealthCare.gov. Белый дом называет выплаты возвратом излишне собранных сборов, которые использовались для финансирования работы системы Obamacare. Получателям Трамп направил письмо, в котором заявил, что эти деньги принадлежат «трудолюбивым американцам, а не правительству».

Из общей суммы около $475 млн примерно $339 млн, или 71%, получат жители 13 штатов с наиболее конкурентными выборами. В этих штатах проходят восемь из девяти сенатских и десять из 12 губернаторских гонок, которые независимые аналитики относят к наиболее конкурентным.

Демократы и некоторые политические аналитики назвали распределение денег попыткой повлиять на настроения избирателей. Белый дом на вопрос Reuters об этих обвинениях не ответил. Республиканский стратег Райан Уильямс предположил, что $500 вряд ли радикально изменят общую картину выборов, однако в особенно конкурентных гонках могут повлиять на небольшую часть неопределившихся избирателей.

При этом получателями станут далеко не все участники Obamacare. Из примерно 19 млн человек, использующих систему, чеки предназначены только для 950 тыс. человек, которые в 2026 году оплачивают страховые премии полностью, без федеральных субсидий. Многие из них потеряли право на расширенные субсидии после того, как Конгресс с республиканским большинством позволил соответствующим мерам эпохи пандемии истечь в конце 2025 года.

На этом фоне Трамп продолжает продвигать гораздо более масштабное обещание. Впервые он объявил о нем 9 сентября на республиканском съезде в Далласе: если Республиканская партия сохранит Палату представителей и Сенат по итогам выборов 3 ноября, президент пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США по $5000.

«Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите $5000», — заявил Трамп, назвав будущую выплату «дивидендом Трампа». Президент добавил, что деньги должны будут расходоваться внутри США.

Associated Press подсчитало, что выплата $5000 каждому взрослому гражданину обойдется примерно в $1,23 трлн. Самостоятельно распорядиться такой суммой президент не сможет: для реализации инициативы потребуется участие Конгресса.

Раздача «вертолетных денег» совпала с началом самой интенсивной фазы кампании перед промежуточными выборами. Трамп отправился в 32-дневное предвыборное турне по стране: 1 октября он посетил Техас и Оклахому, а в ближайшие недели намерен проводить митинги почти ежедневно. Голосование состоится 3 ноября и определит контроль над обеими палатами Конгресса.