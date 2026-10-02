Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал от Украины признать договоренность о неразглашении передачи двух северокорейских военнопленных и публично извиниться. Если Киев продолжит отказываться, Сеул примет «дополнительные меры», заявил он 2 октября в соцсети X, сообщает Yonhap.

По словам Ли, украинская сторона сама попросила сохранить передачу пленных в тайне, но затем обнародовала информацию в одностороннем порядке. Когда президент Южной Кореи выразил сожаление, Киев стал отрицать существование договоренности. Ли расценил это как попытку выставить главу другого государства лжецом.

«Это вопрос достоинства граждан и государства Республика Корея, и мы не можем оставить его без внимания», — заявил президент.

Он также резко раскритиковал украинскую сторону за высказывания о возможном военном столкновении между Северной и Южной Кореей. По оценке Ли, подобные заявления фактически выражают пожелание войны на полуострове.

Yonhap связывает эту часть заявления с недавней публикацией главы офиса президента Украины Кирилла Буданова. Тот утверждал, что северокорейские военные получают боевой опыт на стороне России и готовятся к возможным боевым действиям в своем регионе.

Поводом для дипломатического конфликта стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в сентябре. Он сообщил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Сеул заявил о нарушении соглашения о конфиденциальности, тогда как украинская сторона отрицала его существование.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование. Он подчеркнул, что Южная Корея остается важной для Украины страной.