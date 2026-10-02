Иран может сделать ставку на новую эскалацию, Франция готовит экономию и дополнительные налоги на €43 млрд, а страны Балтии укрепляют оборону на фоне сомнений в поддержке США. Китайские батареи меняют энергетику, разработчики ИИ обсуждают замедление работы, американский Минюст возвращается к Уотергейту. Главное из зарубежных СМИ — в утреннем дайджесте RTVI за 2 октября.

Foreign Affairs: Иран хочет сделать присутствие США на Ближнем Востоке невыносимым

Пережитая война может подтолкнуть Тегеран к новым атакам, а не к уступкам, считает исследователь Мохаммад Аятоллахи Табаар. По его оценке, иранское руководство воспринимает перемирие как возможность для Вашингтона подготовить следующий удар. Поэтому долгосрочной целью становится вытеснение американских сил из региона через повышение военных и экономических издержек.

Автор допускает усиление атак на базы США, энергетические объекты и судоходство. Это прогноз возможной стратегии, а не сообщение о принятом плане. Расчет может обернуться более масштабной американской операцией.

Bloomberg: Франция собирается сэкономить и собрать дополнительно €43 млрд

Правительство представило бюджетный план на 2027 год, предусматривающий сокращение расходов и увеличение налоговых поступлений. Среди мер — сдерживание роста зарплат госслужащих, уменьшение расходов на больничные и менее щедрая индексация пенсий обеспеченным пенсионерам. Дополнительный налог для крупных компаний предполагается сохранить. Новые меры на €43 млрд должны помочь снизить дефицит с 5,4% до 5% ВВП. Однако проекту предстоит пройти парламент, где у правительства нет большинства: спор об экономии способен поставить под угрозу позиции премьера Себастьена Лекорню.

The Atlantic: страны Балтии готовятся к войне и сомневаются в американских гарантиях

Литва, Латвия и Эстония укрепляют границы, обучают добровольцев и перенимают украинский опыт применения беспилотников. Их расчет — выдержать первые часы возможного нападения и дождаться подкреплений НАТО. Репортаж уделяет внимание уязвимости Вильнюса и Сувалкского коридора, связывающего регион с остальной территорией альянса. Автор отмечает, что американское участие в обороне сохраняется, однако политическая уверенность в нем ослабла.

Без разведки, авиации и дальнобойных средств США задача защиты региона станет значительно сложнее.

Bloomberg: разработчики ИИ обсуждают замедление работы ради безопасности

Инциденты с ИИ-агентами и предупреждения сотрудников лабораторий усилили спор о контроле над самостоятельными системами. Bloomberg разбирает несколько рисков: использование моделей преступниками, опасное выполнение команд и обход установленных ограничений.

Часть разработчиков предлагает добровольно замедлять работу над наиболее мощными системами, чтобы успеть подготовить защитные механизмы. Вопрос заключается в том, кто должен определять допустимый риск — сами компании или государство. Высказывания о возможных глобальных катастрофах остаются оценками специалистов, а не доказанным прогнозом.

Financial Times: китайские батареи помогают энергосистемам обходиться без солнца и ветра

Крупные аккумуляторные комплексы становятся одним из ключевых инструментов энергетического перехода. Они запасают электричество солнечных и ветровых станций и возвращают его в сеть, когда выработка падает. Удешевление технологии уменьшает потребность в резервной генерации на ископаемом топливе.

Лидирующие позиции китайских производителей, включая CATL, одновременно вызывают тревогу в США и Европе: энергетическая инфраструктура становится зависимой от оборудования одной страны. Китайские компании отвергают опасения по поводу безопасности и рассматривают ограничения как протекционизм.

The Economist: личная симпатия Трампа к Ким Чен Ыну не заменяет подготовку переговоров

Издание предупреждает о рисках возможной новой встречи американского президента с северокорейским лидером. Ким считает ядерный арсенал гарантией сохранения власти, поэтому ожидать полного разоружения КНДР нереалистично, полагает редакция. Более ограниченные договоренности могли бы снизить напряженность и восстановить каналы связи.

Однако The Economist опасается, что Трамп переоценит личные отношения и согласится на крупные уступки, включая вывод войск из Южной Кореи, без надежных встречных гарантий. Это предостережение издания, а не описание согласованной сделки.

The Economist: Финляндия строит хранилище ядерных отходов на 100 тысяч лет

Хранилище Onkalo примерно в 400 метрах под землей должно стать первым постоянным местом захоронения отработанного ядерного топлива. Контейнеры и окружающая скальная порода рассчитаны на изоляцию отходов на протяжении более 100 тысяч лет. Проект предлагает альтернативу временным хранилищам, которым необходимы постоянное обслуживание и защита. Однако Onkalo предназначено только для финского топлива.

The Economist предлагает европейским странам обсуждать совместные объекты: строительство отдельных дорогостоящих хранилищ в каждой стране издание считает нерациональным.

The Wall Street Journal: Минюст США изучает претензии к расследованию Уотергейта

Американское ведомство рассматривает утверждения о возможных нарушениях со стороны прокуроров, расследовавших скандал, который привел к отставке Ричарда Никсона. Поводом стали доводы бывшего помощника президента Джеффа Шепарда о несправедливом обращении с Никсоном и его окружением. Пока речь идет о предварительном изучении материалов. WSJ рассматривает этот интерес в контексте действий администрации Трампа против участников прежних расследований. Версия о политическом заговоре остается позицией сторонников пересмотра истории Уотергейта.