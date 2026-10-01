Белый дом обсуждает ограничения экспорта дизеля, Европа сталкивается с ускорением инфляции, а британский премьер предлагает пересмотреть отношения с ЕС и роль государства в экономике. Венгрия обсуждает подготовку к евро, Румыния снова не смогла утвердить правительство. Главное из зарубежных СМИ — в утреннем дайджесте RTVI за 1 октября.

Financial Times: Трамп обсуждает запрет экспорта дизеля перед выборами в Конгресс

Белый дом провел напряженные консультации о том, как остановить подорожание топлива. Дизель в США стоит более чем на 70% дороже, чем до войны с Ираном, что бьет по фермерам и перевозчикам. Республиканцы из сельскохозяйственных штатов опасаются потери голосов на ноябрьских выборах и требуют ограничить экспорт.

Нефтяные компании и несколько министров возражают: запрет способен нарушить международные поставки и поднять цены даже в американских регионах, зависящих от импорта. Среди альтернатив — налоговые послабления и упрощение перевозок между портами США.

Financial Times: рост цен в крупнейших экономиках еврозоны усилил давление на ЕЦБ

В сентябре годовая инфляция достигла 5% в Испании, 4,2% в Италии, 3,4% во Франции и 3,3% в Германии. Дорогая энергия повышает расходы предприятий и домохозяйств. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила: ждать, пока энергетический шок распространится на остальные цены и зарплаты, опасно.

Ее заявление усилило ожидания дальнейшего повышения ставок. Участники рынка допускают ставку 2,75% к концу года, однако это прогноз, а не принятое решение. Для заемщиков ужесточение политики означало бы более дорогие кредиты.

The Wall Street Journal: Бернем предлагает Британии социалистический поворот и пересмотр Brexit

Премьер Энди Бернем хочет усилить государственное управление энергетикой, транспортом, коммунальными услугами и жильем. Среди предложений — расширение помощи пожилым, частично за счет замедления роста пенсий, и реформа избирательной системы. Масштабные перемены он связывает с получением собственного мандата на следующих выборах; вопрос их финансирования остается открытым.

Одновременно Франция и Испания поддержали возможное возвращение Великобритании в ЕС. Как сообщает The Independent, Бернем допускает включение нового референдума в будущую предвыборную программу. Макрон приветствовал перспективу возвращения, но предупредил, что выбирать только удобные обязательства членства не получится. Решение о вступлении Лондон не принял.

Bloomberg: в Венгрии предложили не откладывать подготовку к переходу на евро

Замглавы венгерского центробанка Золтан Курали считает, что страна должна начать движение к механизму ERM-2, если октябрьские бюджетные планы правительства окажутся убедительными. Это предварительный этап перед введением евро: национальная валюта должна сохранять устойчивость относительно общей европейской валюты.

По изложенному Bloomberg предложению, подготовку следует увязать с оздоровлением государственных финансов. Ориентир на выполнение требований к 2030 году пока не означает назначения даты отказа от форинта. Политическое решение и условия участия еще предстоит согласовать.

Reuters: Румыния снова осталась без нового правительства

Кандидат в премьеры Зигфрид Мурешан получил 182 голоса при необходимых 233. Это третья неудачная кандидатура с момента распада правящей коалиции почти пять месяцев назад. На фоне тупика социал-демократы уже не исключают сотрудничества с праворадикальной AUR, которая лидирует в опросах и критикует ЕС, НАТО и помощь Украине.

Президент Никушор Дан считает досрочные выборы крайней мерой. Между тем затянувшийся кризис угрожает бюджетной консолидации: способность принять бюджет на 2027 год с сокращением дефицита станет важным условием сохранения инвестиционного кредитного рейтинга страны.

Foreign Affairs: Латинской Америке грозит двойной удар — от Ормуза и Эль-Ниньо

Перебои с поставками через Ормузский пролив и погодные аномалии способны запустить новую волну политических перемен, считают Дэн Рестрепо и Рикардо Суньига. Дорогие топливо и удобрения увеличивают стоимость продовольствия, а Эль-Ниньо угрожает урожаю и гидроэнергетике. Возможности бюджетов компенсировать потери ограничены.

Авторы предостерегают от трактовки последних выборов как устойчивого поворота региона вправо: многие избиратели поддерживали обещание порядка, а не идеологию. Если теперь главной проблемой станет дороговизна, те же избиратели могут отвернуться от действующих лидеров.

The New Yorker: противники ИИ боятся потерять смысл учебы, творчества и общения

На встрече критиков ИИ в Вашингтоне обсуждали не только рабочие места и власть технологических компаний. Писатели, преподаватели, студенты и религиозные деятели говорили о ценности самостоятельных усилий.

Чат-бот может подготовить учебную работу, но студент при этом не научится рассуждать; сгенерированная книга не передает опыт другого человека. Автор Бекка Ротфельд видит в этом отдельное направление сопротивления: его сторонников тревожит даже безопасный и безошибочный ИИ, если он вытесняет занятия и отношения, ради которых люди живут.