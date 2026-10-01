Израиль намерен ужесточить проверки пилотов, выполняющих рейсы в страну, после чрезвычайного происшествия на борту Flydubai FZ1073. Меры затронут как израильские, так и иностранные авиакомпании, сообщил Reuters представитель канцелярии премьера Дорон Шпильман. По версии израильских властей, второй пилот ранил командира и пытался разбить самолет.

Шпильман заявил, что власти намерены устанавливать личность каждого пилота, направляющегося в Израиль, и проводить проверку безопасности. Соответствующее поручение дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ночью 1 октября Нетаньяху в интервью CNN заявил, что люди, остановившие второго пилота, «сумели предотвратить катастрофу 11 сентября». Он также признал, что предварительных разведданных о готовившемся нападении не было.

При этом из слов премьера неясно, утверждает ли он, что нападавший намеревался направить самолет в здание, отмечает The Times of Israel. Ранее один из израильтян, проникших в кабину, рассказал Нетаньяху, что второй пилот пытался повредить органы управления и вывести лайнер из строя. В тот момент самолет находился над Саудовской Аравией.

Рейс FZ1073 следовал 30 сентября из Дубая в Тель-Авив и после происшествия совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По словам Нетаньяху, на борту находились 174 человека, почти все — израильтяне.

Израильский премьер сообщил, что раненый командир, гражданин Индии Смит Маччхар, оказал сопротивление и открыл дверь кабины, позволив пассажирам и членам экипажа обезвредить нападавшего. Нетаньяху также заявил, что саудовские власти задержали и допросили второго пилота. Мотив происшествия пока не установлен.

Авиационные власти ОАЭ используют более осторожную формулировку. Главное управление гражданской авиации страны (GCAA) подтвердило, что на рейсе произошел инцидент, связанный с безопасностью, который удалось взять под контроль. Несколько членов экипажа получили травмы и были доставлены в больницу в Саудовской Аравии.

Ведомство сообщило, что расследование охватывает как эксплуатационные вопросы, так и вопросы безопасности. Оно призвало не распространять неофициальную информацию и не предвосхищать выводы следствия.

Flydubai тем временем временно приостановила все рейсы в Израиль и обратно. По объяснению перевозчика, пауза позволит компетентным органам установить обстоятельства происшествия. Компания намерена пересматривать решение по мере поступления новой информации; дата возобновления полетов не названа.

По сообщению Jordan News, Flydubai подтвердила конфликт в кабине пилотов и заявила, что управление смог взять на себя находившийся на борту в качестве пассажира член резервного летного экипажа. Он изменил маршрут и обеспечил безопасную посадку в Табуке. Авиакомпания подчеркнула, что причины случившегося остаются предметом официального расследования.

Последствия затронули и пассажиров Emirates: компания приостановила совместные с Flydubai перевозки по код-шерингу в Тель-Авив и обратно до дальнейшего уведомления. Как сообщает Gulf News со ссылкой на перевозчика, пассажиров с конечным пунктом назначения в Тель-Авиве не будут принимать к перевозке в аэропорту отправления.