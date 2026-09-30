Российско-американский диалог продолжается, есть перспективы совместных проектов во многих сферах, включая энергетику. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам своего визита в США.

«Мы действительно видим, что и в энергетике, и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было раньше. Поэтому продолжим диалог. И важно, что позиция России была услышана», — сказал Дмитриев (цитата по видео в телеграм-канале RT).

Он отметил, что российская позиция «как всегда, очень четкая и понятная».

По словам главы РФПИ, недавно в США объявили о создании фактического аналога «Госуслуг». Россия может поделиться своими наработками в этой сфере, указал он.

«Соединенным Штатам есть много что позаимствовать у опыта России: „Госуслуги“ и многие другие системы, которые прекрасно работают, так что опытом делиться будем», — заявил он в разговоре ИС «Вести».

Речь идет об указе президента США Дональда Трампа создать единый цифровой портал America.gov для упрощения доступа к государственным услугам для граждан страны. Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома 29 сентября.

«Американцам приходилось искать информацию на многочисленных веб-сайтах исполнительных департаментов и агентств, разбираться в сложной правительственной терминологии, часто предоставлять одну и ту же информацию и неоднократно подтверждать свою личность <…>. Американский народ заслуживает лучшего», — написал Трамп.

Днем ранее, 28 сентября, Дмитриев провел переговоры с чиновниками Минфина и Минэнерго США. Среди прочего обсуждались возможные российско-американские инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

24 сентября, по данным CNN, Дмитриев встретился в Нью-Йорке с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером «для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного решения конфликта на Украине».

Как сообщили источники телеканала, поездка спецпредставителя президента РФ стала «продолжением миротворческих усилий и российско-американского диалога» по следам переговоров самого Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле в начале сентября.

Дмитриев в беседе с ИС «Вести» сказал, что переговоры с американской стороной «пришлось срочно прервать», чтобы приехать на «Саммит моды БРИКС+». Мероприятие, посвященное развитию модной индустрии и сотрудничеству на быстрорастущих рынках, проходило в Москве с 28 по 30 сентября.