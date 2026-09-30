Модель и блогер Оксана Самойлова в настоящее время является учредителем трех компаний. Совокупная выручка организаций составила 2,5 млн рублей в 2025 году, а общая прибыль достигла 695 тыс. рублей. Об этом говорят данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI.

ООО «Айэмспэшл» зарегистрировано в мае 2016 года и действует в сфере розничной торговли одеждой. Это юридическое лицо представляло интересы бренда детской и женской одежды Оксаны Самойловой I am special, который блогер основала в 2015 году. Весной 2018 года у бренда появился магазин в Москве, но в апреле 2020 года на фоне заявлений о разводе с Джиганом Самойлова объявила о закрытии бренда. Единственным учредителем ООО «Айэмспэшл» выступает Оксана Самойлова, с 2021 года компания показывает нулевую выручку, по итогам этого периода убыток составил 19 тыс. рублей.

ООО «Фэмэли Фёст» действует с ноября 2019 года и специализируется на розничной торговле одеждой. Компанией полностью владеет Самойлова, отчеты о финансовых результатах отсутствуют. В мае 2023 года операции по счетам ООО «Фэмэли Фёст» и ООО «Айэмспэшл» были приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС).

ООО «Семми Бьюти» зарегистрировано в октябре 2023 года и действует в сфере аренды интеллектуальной собственности. Учредителями компании выступают Оксана Самойлова и УК «Миксит», им принадлежит по половине компании. Выручка «Семми Бьюти» составила 2,5 млн рублей в 2025 году (2,1 млн в 2024 году), а прибыль выросла с 407 тыс. до 695 тыс. рублей. Это единственная компания модели, которая показала прибыль.

Sammy Beauty — это российский бренд уходовой и декоративной косметики, запущенный моделью и блогером Оксаной Самойловой в 2020 году. На сайте бренда в качестве юридического лица указано ООО “Бьюти Инновации» — эта компания была учреждена в январе 2020 года и в данный момент принадлежит УК «Миксит». Оксана Самойлова была его учредителем до октября 2023 года. В прошлом году бренд выручил 234,1 млн рублей (463,3 млн в 2024 году), а его убыток за год уменьшился с 380,5 млн до 9,2 млн рублей.

Помимо бизнеса, Оксана Самойлова также имеет действующее ИП в области розничной торговли одеждой в специализированных магазинах.