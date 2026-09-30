Следственный комитет не намерен прекращать расследование исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом KP.RU рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время похода.

За год поисков спасатели и следователи обследовали около 40 квадратных километров тайги. Следователи допросили 150 человек: родственников, близких, соседей, коллег, жителей поселка Кутурчин и случайных свидетелей. Эксперты изучили вещи, найденные на территории Кутурчинского Белогорья, но генотипов членов семьи на них не обнаружили.

Основной версией следствие по-прежнему считает несчастный случай: по данным СК, Усольцевы могли провалиться в расщелину или подземный шурф. Криминальную версию в ведомстве не исключают. Версию о выезде семьи за границу следователи отвергли.

27 сентября 2025 года семья приехала в Кутурчин и остановилась на базе отдыха. На следующий день около обеда Усольцевы подъехали к началу тропы на Кутурчинское Белогорье и отправились к скале Буратинка. Поход с ребенком и пожилой собакой мог занять около семи часов, но к вечеру машина семьи по-прежнему стояла у тропы. Тревогу родственники подняли в понедельник, когда Ирина Усольцева не вышла на работу.

В годовщину исчезновения координаторы отряда «ЛизаАлерт» заявили, что считают несчастный случай единственной версией произошедшего. По их словам, поиски продолжаются, но в меньшем масштабе: на место выезжают небольшие группы специалистов вместе со Следственным комитетом. В СК также сообщили, что допросы не выявили у Усольцевых конфликтов ни между собой, ни с родственниками или посторонними людьми.

29 сентября семью внесли в федеральную базу розыска МВД. В тот же день бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, предположил, что туристы могли зайти в один из поселков на маршруте и стать жертвами преступления.

Уфолог Валентин Дегтерев, которого СМИ называют другом семьи, направил в красноярский СК обращение. Он утверждает, что разглядел на прошлогодних снимках с места поисков предмет, похожий на телефон, и попросил следователей повторно проверить эту территорию.