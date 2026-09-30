Пассажирский самолет flydubai во время драматических событий в воздухе едва не ушел в крутое пике, приблизившись к критическому углу атаки. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

Он пояснил, что для любого самолета в любой авиации существует такой параметр, как критический угол, когда исправить положение и выровнять самолет практически невозможно.

Угол атаки — это угол между хордой крыла (линией между наиболее удаленными точками его поперечного сечения) и вектором набегающего потока воздуха. При критическом угле атаки происходит срыв потока с крыла, и оно теряет свою несущую способность. Резкое падение подъемной силы приводит к сваливанию в штопор.

«Ситуация, конечно, была очень критическая, поскольку это все происходило на транспорте повышенной опасности. Его не запаркуешь быстро. Только на территории аэродрома», — цитирует Базыкина издание.

Утром 30 сентября с борта, летевшего из Дубая в Тель-Авив, был передан код 7700 (аварийная или чрезвычайная ситуация), а позднее — код 7500 (захват или угон самолета). По данным Flightradar24, Boeing 737 начал резкое снижение, затем резко набрал высоту и снова резко снизился, пишет Hebrew News.

По данным Reuters, на самом экстремальном этапе самолет снизился почти на 14 тыс. футов (более 4 км) меньше чем за 30 секунд.

Как оказалось, второй пилот нанес ножевое ранение капитану воздушного судна. Сначала была версия о драке между пилотами, затем сообщалось, что один из них якобы пытался покончить с собой, разбив лайнер, но в итоге в Израиле стали рассматривать произошедшее как попытку террористического акта, которая была сорвана благодаря вмешательству членов экипажа и пассажиров.

Самолет, в котором было 174 пассажира, сел в аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии. Посадку совершили двое других пилотов, находившихся на борту: по одним сообщениям, это были россиянин и украинец, по другим, — пилоты из ЮАР и Новой Зеландии.

Как сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, саудовские власти арестовали пилота, ударившего коллегу ножом. Он добавил, что израильские силовые структуры будут находиться в состоянии готовности к новым возможным угрозам.