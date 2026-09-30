Российских граждан не было зарегистрировано на борту самолета Boeing 737 MAX авиакомпании flydubai, который 30 сентября совершил нештатную посадку в Саудовской Аравии из-за попытки захвата самолета одним из пилотов. Об этом RTVI рассказали в Генконсульстве России в Дубае со ссылкой непосредственно на авиаперевозчика.

«По информации, полученной Генеральным консульством Российской Федерации в Дубае непосредственно от представителей авиакомпании flydubai, граждан России на борту воздушного судна зарегистрировано не было», — ответили российские дипломаты в ответ на запрос RTVI.

Также в Генконсульстве подтвердили, что изначально «распространяемая ранее в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствует действительности».

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или незаконное вмешательство (угон самолета).

Впоследствии стало известно, что второй пилот (предположительно — гражданин Омана) напал с ножом на командира воздушного судна (предположительно — гражданина Индии). Вероятного злоумышленника обезвредили израильские пассажиры, а самолет сумели посадить, по одной из версий, выходцы из ЮАР и Новой Зеландии, по другой — из России и Украины (при этом их гражданство пока неизвестно).