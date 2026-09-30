Инцидент с самолетом авиакомпании flydubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, — это «попытка джихадистского террористического акта». Об это заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Серьезный инцидент на борту самолета flydubai представлял собой попытку джихадистского теракта, которая была предотвращена только благодаря храбрости нескольких израильских пассажиров, которые ворвались в кабину пилотов, обезвредили террориста и вернули управление самолетом другому экипажу», — отметил глава израильского минобороны.

Кац со ссылкой на «имеющуюся первоначальную информацию» добавил, что у террориста была одна цель: «разбить самолет вместе со всеми пассажирами», передает Times of Israel.

Утром 30 сентября самолет flydubai подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

По информации израильских СМИ, второй пилот самолета — гражданин Омана — напал на капитана воздушного судна и ударил его ножом. Пассажиры смогли обезвредить нападавшего, а сам борт посадили пилоты, которые тоже оказались на рейсе. По одной из версий это были граждане ЮАР и Новой Зеландии, по другой — выходцы из России и Украины.