Власти Саудовской Аравии арестовали пилота рейса flydubai, экстренно севшего в международном аэропорту Табука на северо-западе королевства. Он ударил ножом своего коллегу и попытался привести самолет к крушению. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Один из пилотов нанес ножевое ранение другому, после чего предпринял попытку разбить самолет. <…> Власти Саудовской Аравии арестовали пилота, который напал на своего коллегу, в отношении него проводится расследование», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что силовые структуры будут находиться в состоянии готовности к новым возможным угрозам.

Власти Саудовской Аравии ситуацию пока не комментировали.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

По информации израильских СМИ, второй пилот самолета — гражданин Омана, он подозревается в попытке захвата самолета с целью совершения крушения. Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль направит военные самолеты в Саудовскую Аравию для вывоза своих граждан.

В пресс-службе оператора аэропорта Табука сообщали, два пилота основного экипажа были ранены и госпитализированы по прилете. По одной из версий, борт смогли посадить российский и украинский пилоты, которые находились среди пассажиров, по другой — они были из ЮАР и Новой Зеландии.