В Москве прошла церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Родственники, друзья и коллеги собрались в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает 360.ru.

Проститься с Соседовым пришли Наташа Королёва, Игорь Наджиев, Елена Кузьмина, Наталья Кульпина, Антонина Саврасова-Абрамова, Азиза и другие артисты. Близкие критика выступили с речью и вспомнили о его талантах. В последний путь Соседова проводили аплодисментами.

Мать критика, 90-летняя Антонина Петровна, во время церемонии не проронила ни слезинки, сообщает корреспондент «Абзаца». По его словам, женщина будто не понимала, где находится. Соседов прожил с матерью всю жизнь.

Критика похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. В Якутию он прилетел, чтобы возглавить жюри регионального конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Тело критика нашли в отеле на лестничной площадке между первым и вторым этажом.

По данным KP.RU, причинами смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Результаты судебно-медицинской экспертизы неофициально передали близким Соседова. Издание отмечает, что эти выводы опровергают версию о падении из-за оторвавшегося тромба. Записи камер наблюдения показали, что в момент падения рядом с ним никого не было. Представитель отеля при этом заявил, что Соседов упал на ровной площадке из-за ухудшения самочувствия.

После смерти Соседова многие коллеги высказались о нем. Ксения Собчак назвала критика символом музыкальной журналистики с 90-х годов и напомнила о программе «Акулы пера», которая принесла ему широкую известность. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Соседов выделялся среди музыкальных журналистов и не боялся говорить артистам то, что они не хотели слышать. Ольга Бузова, которая работала с критиком в белорусском шоу «Фактор. BY», сказала, что вспоминает его с теплом и уважением.