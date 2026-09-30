Парламент Норвегии 30 сентября начал открытые слушания после раскрытия связей американского финансиста Джеффри Эпштейна с представителями норвежской политической и дипломатической элиты. Для объяснений вызваны 11 действующих и бывших министров, включая премьер-министра Йонаса Гара Стёре, сообщает Reuters.

Комитет по контролю и конституционным вопросам проверяет работу внешнеполитического ведомства: распределение средств международной помощи, внутренние механизмы контроля и влияние личных связей на государственные решения. Слушания рассчитаны на два дня — 30 сентября и 1 октября.

Стёре, возглавлявший МИД в 2005—2012 годах, заявил на слушаниях, что никогда не имел отношений с финансистом. По его оценке, выявленные проблемы связаны с действиями отдельных людей, а не с системным провалом министерства.

«Есть много людей, которые продемонстрировали очень неверные суждения», — сказал Андерсен Стёре агентству Reuters о тех, кто дружил с Эпштейном.

Один из центральных вопросов — финансирование нью-йоркского Международного института мира, IPI, которым много лет руководил норвежский дипломат Терье Рёд-Ларсен. После публикации документов об Эпштейне внимание парламентариев привлекли как связи руководителя института с финансистом, так и порядок выделения норвежских государственных средств этой организации.

Первыми утром выступили бывшие министры международного развития Эрик Сульхейм и Хейкки Эйдсволл Холмос. Как пишет iNyheter со ссылкой на трансляцию NRK, оба признали, что в МИД было проще выделять деньги, которые можно учитывать как помощь развитию. Холмос объяснил поддержку американских аналитических центров возможностью влиять на внешнюю политику США.

Сульхейм отверг предположение, что IPI получал особое отношение благодаря личным знакомствам. Он также заявил, что, насколько ему известно, никогда не встречался с Эпштейном.

Среди приглашенных — бывший глава МИД Бёрге Бренде, ушедший в феврале с поста руководителя Всемирного экономического форума после раскрытия контактов с Эпштейном. По данным Dagbladet, они встречались как минимум трижды. Бренде утверждал, что не знал о преступном прошлом финансиста. Позднее он извинился за то, что первоначально не рассказал журналистам об ужинах, переписке и электронных письмах.

Бывшего премьера Турбьёрна Ягланда на слушания не вызвали. В отношении него ведется отдельное расследование по подозрению в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Председатель комитета Пер-Вилли Амундсен пояснил агентству NTB, что парламентарии не намерены вмешиваться в работу следствия.

Параллельно действует независимая комиссия из семи человек, созданная парламентом весной. Ее задача шире нынешних слушаний: выяснить, сделали ли личные связи, управленческие практики и государственные механизмы Норвегии власти уязвимыми для неправомерного влияния.

Проверка охватывает более 30 лет — начиная с соглашений Осло 1993 года. Комиссия должна представить окончательный доклад до 31 января 2028 года. Ее руководитель Амунд Дьюве подчеркнул, что выводы будут сделаны после изучения документов и опроса участников событий.