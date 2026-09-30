Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму Эззахру Эль-Мансури премьер-министром и поручил ей сформировать правительство. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Назначение состоялось 29 сентября после победы ее партии на парламентских выборах, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Партия подлинности и современности — PAM — получила 97 из 395 мест в Палате представителей по итогам голосования 23 сентября. Этого недостаточно для самостоятельного формирования большинства, поэтому Эль-Мансури предстоят переговоры о коалиции. Затем состав кабинета должен утвердить король.

«Это повод для гордости не только для меня, но и для всех марокканских женщин», — заявила Эль-Мансури, комментируя свое назначение.

Новому премьеру 50 лет, по профессии она юрист. До назначения Эль-Мансури занималась жилищной политикой в правительстве и возглавляла Марракеш. В 2009 году она стала первой женщиной — мэром этого города, занимала должность шесть лет и вернулась на нее в 2021-м. Также она работала депутатом парламента.

PAM основал в 2008 году советник короля Фуад Али эль-Химма. Партия выступает за общественную модернизацию и позиционирует себя как противовес исламистскому движению. До выборов она уже входила в правящую коалицию.

Другие участники прежней коалиции — Национальное объединение независимых и партия «Истикляль» — получили 66 и 65 мест соответственно. Хотя во время кампании PAM исключала продолжение союза с Национальным объединением независимых, после голосования Эль-Мансури заявила об отсутствии «красных линий» на переговорах. Исламистская Партия справедливости и развития, получившая 54 мандата, намерена остаться в оппозиции.

Одной из крупнейших задач кабинета станет подготовка к чемпионату мира по футболу 2030 года, который Марокко примет вместе с Испанией и Португалией. Reuters оценивает программу подготовки примерно в $20 млрд.

Одновременно от правительства ждут мер против роста цен, повышения зарплат и создания рабочих мест. Эль-Мансури признала, что ожидания граждан, особенно молодежи, высоки, и пообещала программу с конкретными и реалистичными решениями.