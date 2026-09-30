Во Франции состоялась общенациональная забастовка госслужащих, по всей стране прошли уличные акции протеста. Поводом для возмущения стал проект бюджета на 2027 год, согласно которому базовые зарплаты работников госсектора будут заморожены. Между тем рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до исторического минимума. О причинах и последствиях протестов во Франции рассказал в эфире RTVI заместитель декана факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Тихонов.

По словам Тихонова, во Франции нет устойчивого парламентского большинства, поэтому сложно утвердить бюджет страны, который устраивал бы все партии. Принятие бюджета превращается в торг между различными политическими силами.

В политике властей достаточно давно прослеживается «нацеленность на экономию», продолжил Тихонов.

«Экономить необходимо, потому что по итогам 2025 года дефицит бюджета составил примерно 5% ВВП. Из-за отсутствия парламентского большинства партиям приходится договариваться, и это превращается больше в популистские дебаты, нежели в реальное принятие закона, который бы удовлетворил желания всех сторон», — отметил эксперт.

Начавшиеся массовые забастовки вряд ли приведут к пересмотру бюджета, считает Тихонов.

«Скорее всего, какие-то отдельные положения пересмотрят. Возможно, оставят надбавки для учителей, для медиков. Но глобально курс не сменится, потому что заявленные цели по снижению дефицита бюджета к 2029 году остаются ключевыми», — сказал собеседник RTVI.

При этом забастовки могут повлиять на результаты предстоящих выборов, подчеркнул Тихонов.

По последним данным, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона рухнул до исторического минимума — ему доверяют лишь 18% населения страны.

По мнению Тихонова, нынешнее падение рейтинга Макрона — «не предел». «Есть, куда ещё падать, на самом деле. Но механизмов отправить его в отставку не так много», — сказал замдекана МГУ.

Президент Франции либо может покинуть пост добровольно, либо может быть смещен по 68 статье Конституции.

«Но она достаточно тяжела для инициации, потому что необходимо не менее двух третей каждой из палат парламента и дальнейшее утверждение, то есть выдвинуть вотум недоверия и затем его провести достаточно сложно», — рассказал Тихонов.

«Поэтому единственный вариант — ждать, пока Макрон сам уйдёт в отставку, но это маловероятно. Человек находится у власти давно и, скорее всего, продолжит находиться у власти до конца своего срока», — заключил Тихонов.

29 сентября крупнейшие французские профсоюзы устроили более 170 демонстраций. В парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» были отменены 5% рейсов, в аэропорту Марселя — 25%.

Госслужащие недовольны очередной заморозкой зарплат. Пожарные обвиняют власти в гибели четырех спасателей во время борьбы с лесными пожарами этим летом: по мнению протестующих, их коллеги погибли из-за нехватки необходимой техники.

Кроме того, на протесты вышли школьники, которые жалуются на переполненность классов и нехватку учителей. Акции перерастали в стычки с полицией, по всей стране были задержаны более 150 несовершеннолетних.