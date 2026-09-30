Израиль направит военные самолеты в Саудовскую Аравию для вывоза своих граждан, застрявших в королевстве в результате экстренной посадки утром 30 сентября рейса авиакомпании flydubai по маршруту Дубай — Тель-Авив, сообщил портал Ynet.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац распорядились направить военные самолеты в Саудовскую Аравию, чтобы вернуть израильских граждан домой», — говорится в публикации.

При этом между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

В то же время авиакомпания El Al уведомила израильские власти, что готова немедленно направить самолет для вывоза пассажиров. Это может стать первым полетом El Al в Саудовскую Аравию.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета.

По информации израильских СМИ, второй пилот самолета — гражданин Омана, он подозревается в захвате самолета с целью совершения крушения.