Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант», призывая европейцев перестать недооценивать собственные возможности. Фраза прозвучала на встрече с руководителями австрийских компаний и главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Запись выступления опубликована на сайте австрийского президента.

Ван дер Беллен противопоставил европейскую склонность преуменьшать свое влияние поведению России.

«Мы не карлики. Есть карлик, который ведет себя как гигант. Это правда. И это Россия», — заявил он.

Перед этим президент призвал европейцев увереннее защищать объединенную Европу. По его словам, европейскому проекту необходимы люди, готовые отстаивать и совершенствовать его. Продолжение бесконечных жалоб, ожидания и пассивного комментирования событий, предупредил Ван дер Беллен, превратит европейцев в наблюдателей собственного упадка.

Выступление состоялось в венском Хофбурге в рамках мероприятия Invested in Europe. На президентском сайте оно датировано 14 сентября 2026 года. Публикации с высказыванием о России появились в СМИ 29 сентября — спустя две недели после самой встречи.

Основной темой дискуссии была экономическая самостоятельность Европы. Как поясняет президентская канцелярия, участники обсуждали защиту либеральной демократии, устойчивость европейской экономики и роль бизнеса в укреплении независимости ЕС. Ван дер Беллен призвал активнее вкладываться в европейские компании, технологии и промышленность.

В речи он также признал претензии предпринимателей к дорогой энергии, избыточной бюрократии и нехватке квалифицированных работников. Отдельно президент выступил за единый европейский рынок капитала, который позволил бы перспективным компаниям получать финансирование для роста в Европе.

Резкое высказывание о России соответствует критической позиции Ван дер Беллена в отношении действий Москвы в Украине. На заседании международной Крымской платформы в Нью-Йорке 22 сентября он призвал усилить давление на Россию и подтвердил поддержку Киева. Как сообщал австрийский телеканал ORF, президент подчеркнул, что военный нейтралитет Австрии не означает безразличия, а условия мира нельзя определять без участия самой Украины.