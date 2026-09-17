Постоянные разговоры о российской угрозе заставили иностранных инвесторов осторожнее относиться к вложениям в Эстонию, заявила министр экономики страны Лийна Вахтрас. По ее словам, срок принятия инвестиционных решений уже увеличился, сообщает ERR.

Вахтрас спросили, не отпугивают ли бизнес регулярные предупреждения эстонских властей о возможном конфликте с Россией. Она признала, что такая риторика влияет на решения иностранных компаний.

«Я думаю, что разговоры об опасности действительно принесли Эстонии большое доверие, и в определенной степени нам это определенно нужно было сделать. Что касается иностранных инвестиций, это, естественно, также влияет на решения инвесторов», — отметила Госпожа Вахтрас.

По наблюдениям Эстонского агентства предпринимательства и инноваций, потенциальным инвесторам теперь требуется больше времени, чтобы решить, стоит ли вкладываться в страну.

При этом будущий министр считает разговоры об угрозах необходимыми. По ее словам, открытость в вопросах безопасности одновременно повысила международное доверие к Эстонии. Теперь государству, считает Вахтрас, нужно объяснять инвесторам, какие меры обороны уже приняты и почему страна остается защищенной.

Российская тема действительно остается одной из центральных во внешнеполитической риторике Таллина. 13 сентября глава МИД Маргус Цахкна заявил, что угроза со стороны России «стучится непосредственно в границы ЕС и НАТО», призвав усилить поддержку Украины и давление на Москву.

Несколькими днями ранее Цахкна заявил, что Эстония не допустит превращения своих портов в маршрут для российского зерна и готова при необходимости вводить дополнительные национальные санкции.

В итоге у Таллина возникла довольно непростая рекламная задача: одновременно убеждать Европу, что российская угроза максимально серьезна, а иностранных предпринимателей — что вкладывать деньги в соседнюю с Россией Эстонию по-прежнему безопасно. Судя по словам будущего министра экономики, инвесторы слышат обе части этого сообщения — но над второй теперь думают заметно дольше.