Начальник липецкого филиала «Почты России» Гаджимурад Гамзатов уволил в селе Ивановка последнего конного почтальона России Оксану Михняк, получившую прозвище «сельская амазонка». Об этом пишет KP.RU.

Михняк из Елецкого района на протяжении более 20 лет развозила пенсии, газеты и письма в села, соседствующие с райцентром Талица, куда не были проложены асфальтированные дороги, а также помогала местным жителям с доставкой продуктов, лекарств, передачей показаний со счетчиков и оплатой коммунальных услуг.

Решение об увольнении было принято несмотря на то, что женщина работала за полставки и получала 7 тысяч рублей в месяц. Ее уход вызвал возмущение у местного населения, жители стали писать письма в Москву и приглашать сотрудников СМИ, чтобы осветить ситуацию.

«А почему жители не поднимали такой шум, когда закрыли ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), когда закрыли школу, закрыли клуб?» — заявил в разговоре с корреспондентом издания Гамзатов.

Он также выразил сомнение в целесообразности наличия почтальона с финансовой точки зрения и предложил тем, кто нуждается в услугах Михняк, взять на себя компенсацию оплаты ее труда.

«Мы не благотворительный фонд», — пояснил Гамзатов.

Сообщается, что Михняк также является владелицей единственного сохранившегося в Ивановке животноводческого хозяйства. По словам женщины, она оставалась на позиции почтальона не из-за зарплаты, а ради стажа, который ей нужен для пенсии.

«Меня все устраивало — более-менее свободный график, съезжу десять километров за деньгами для бабушек, квитанциями, заодно прогуляю лошадей… Так двадцать три года и ездила», — сказала она.

По словам Михняк, в ответ на ее предложение помочь с развозом квитанций и пенсий после увольнения местное руководство предложило жителям переходить на банковские карты, несмотря на проблемы со связью.

«Моей маме 87 лет, инвалид, после инсульта еле-еле ходит. И таких в деревне много. Зачем им карта эта банковская нужна? Что с ней делать?» — отметила женщина.

По словам Михняк, изменения в работе местной почты начались после прихода Гамзатова, который запустил процесс оптимизации из-за нерентабельности, так как на 50 пенсионеров приходился один почтальон. Начальница почты райцентра, в свою очередь, сообщила изданию, что хочет покинуть свою должность, однако не может найти человека на замену.

«Я уже всю машину разбила. Меня всю зиму трактором с сугробов таскали… Что будет дальше? Будут сокращать всех», — сказала она.

В заключение Михняк рассказала, что некие инвесторы из Санкт-Петербурга выразили готовность переслать необходимую сумму на специальный счет, чтобы она осталась на должности почтальона. В пресс-службе «Почты России», в свою очередь, рассказали изданию, что для клиентов в селе Ивановка «ничего не изменилось».

«Мы доставляем корреспонденцию, пенсии и социальные выплаты теперь на автотранспорте в полном объеме. Штат почтальонов сокращается на фоне цифровизации услуг и отказа ряда ведомств от бумажной корреспонденции», — говорится в тексте официального ответа.