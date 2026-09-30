Более половины немецких компаний, подтвердивших случаи кражи данных, промышленного шпионажа или саботажа, связали хотя бы одну атаку с Китаем. Об этом говорится в исследовании отраслевого объединения Bitkom, опубликованном 26 августа 2026 года. Доля таких предприятий выросла с 46 до 52% за год.

Китай оказался наиболее часто называемой страной происхождения атак. Россию указали 49% пострадавших предприятий. Отдельно 37% пострадавших предприятий сообщили, что смогли связать хотя бы один инцидент с иностранной разведкой. Годом ранее таких было 28%, а в 2023 году — 7%. При этом, по данным Reuters, Китай и Россия отрицают проведение кибератак за рубежом.

Президент Bitkom Ральф Винтергерст предупреждает о размывании границ между организованной преступностью и государственными операциями. По его словам, спецслужбы используют криминальные структуры, а преступникам могут предоставлять свободу действий, пока выбор их целей соответствует политическим установкам.

Исследование основано на опросе 1003 немецких предприятий. Совокупный ущерб от кражи данных, промышленного шпионажа и саботажа Bitkom оценил в диапазоне от 211 до 270,8 млрд евро. Это общая оценка потерь, которую объединение не относит целиком к действиям Китая или другой отдельной страны.

Тема китайских киберугроз фигурировала и в материале DW от 30 сентября 2025 года о безопасности критической инфраструктуры Германии. Однако приведенные там подозрения в адрес Китая касались атак на компании.