Китайские ученые намерены к 2028 году создать новую карту Марса и предложить по-новому определять геологические эпохи на этой планете. При составлении карты будут впервые использованы искусственный интеллект и последние открытия марсианских экспедиций, заявил Хоу Цзэнцянь, научный руководитель планируемой марсианской миссии «Тяньвэнь-3».

Новая карта учтет китайские подходы к геологической хронологии Марса и будет направлена на продвижение разработанного китайскими учеными независимого стандарта хронологии как общепризнанной в мире системы.

Согласно общепринятой хронологии, сегодня в геологической истории Марса выделяют три ключевые эры — нойскую (4,1—3,7 млрд лет назад), гесперийскую (3,7—3 млрд лет назад) и амазонийскую (началась 3 млрд лет назад и длится по сей день), определяемые по плотности видимых кратеров, а не по абсолютным датировкам. Китайские ученые предлагают свою новую хронологию и хотят достичь по ней международного консенсуса, рассказал Хоу Цзэнцянь, академик Китайской академии наук, выступая на научном симпозиуме в Институте геологии Китайской академии геологических наук.

В основу карты лягут открытия, сделанные китайской миссией «Тяньвэнь-1», состоявшей из орбитального и посадочного модулей и ровера, а также данные, полученные миссиями NASA и Европейского космического агентства. Так, данные, собранные марсоходом «Чжужун», высадившимся в 2021 году на равнине Утопия, указывают на то, что 3,5 млрд лет назад на Марсе существовал океан размером с континенты, а относительно короткие наводнения случались на планете порядка 1,6 млрд лет назад.

При составлении карты будут использоваться оптические снимки, спектральные, радарные, гравитационные и магнитные измерения.

В основе интерпретации этих данных впервые будет использован искусственный интеллект: для этого экспертные знания геологов будут интегрированы в большие модели. Подготовка карты идет на фоне усиливающейся космической гонки с США, отмечает South China Morning Post.

Геологическая карта нового поколения в масштабе 1:5 000 000 включит в себя места посадок космических миссий в масштабе 1:50 000 и серию тематических атласов. Создание карты станет ключевым итогом подготовки китайских ученых к отправке очередной марсианской миссии «Тяньвэнь-3». Карта представит собой «исследовательскую парадигму» и шаблон для реализации будущих миссий по геологическому картированию Луны, Венеры и астероидов.

Запуск посадочной миссии «Тяньвэнь-3» намечен на 2028 год. Планируется, что она станет первой миссией, которой удастся доставить на Землю образцы марсианского грунта. Главной задачей экспедиции станет поиск возможных следов жизни.

В случае успеха на Землю планируется доставить минимум 500 граммов марсианского грунта к 2031 году. Ранее NASA планировало доставить на Землю образцы грунта, собранного марсоходом Perseverance, в начале 2030-х годов. Однако в 2024 году Конгресс США оценил затраты на эту миссию ($11 млрд) как неприемлемые и отказался от программы, перераспределив средства.