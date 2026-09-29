Миссия международной коалиции против ИГИЛ* в Ираке сворачивается 30 сентября. Главный штаб ВС США в международном аэропорту Багдада уже перешел под контроль федеральных властей, Турция согласилась поэтапно передать иракской стороне базу Башика-Зеликан на севере страны. Однако теперь Багдаду предстоит разрешить проблему с проиранскими формированиями, которые годами оправдывали сохранение собственных арсеналов борьбой с американцами и терроризмом. Подробности — в материале RTVI.

Бесповоротно на выход

Иракские власти получили главный штаб американских сил в международном аэропорту Багдада, заявил 28 сентября глава Службы информации по вопросам безопасности Ирака генерал-лейтенант Саад Маан. Вывод последних подразделений коалиции должен завершиться 30 сентября — спустя два года после согласования между Багдадом и Вашингтоном.

«Теперь правительству принадлежит последнее слово и исключительное право определять характер военного присутствия и деятельности сил безопасности на территории страны», — сказал Маан государственному изданию Al Sabah.

В Багдаде дают понять, что уход коалиции не означает снижения боеспособности иракской армии. Командующий ВВС Ирака генерал-лейтенант Халид ат-Тамими утверждает, что с начала 2026 года иностранные силы уже не выполняют боевых задач на территории страны.

«Все задачи ВВС на территории Ирака осуществляются полностью независимо от сил международной коалиции», — заверил он.

По словам ат-Тамими, иракская беспилотная авиация самостоятельно проводит разведывательные операции, а обслуживанием истребителей F-16 занимаются местные специалисты.

Багдад, судя по всему, решил не ограничиваться выводом американцев. Так, иракский премьер Али аз-Зейди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали поэтапную передачу лагеря Башика-Зеликан в провинции Найнава на севере Ирака.

«Передача лагеря Башика-Зеликан федеральным властям Ирака будет осуществляться поэтапно, в соответствии с согласованными механизмом и графиком», — говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи двух лидеров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Вместе с тем речь пока идет только о Башике, а не обо всех местах дислокации турецких военных на севере Ирака. Анкара сохраняет подразделения и в других районах страны для проведения операций против Рабочей партии Курдистана.

Войска США вторглись в Ирак в ходе операции по свержению режима Саддама Хусейна в 2003 году. Спустя восемь лет американские силы вышли с территории Ирака. После наступления ИГИЛ* и захвата террористами значительной части страны в 2014 году иракское правительство было вынуждено обратиться к Вашингтону за поддержкой. США вновь направили подразделения в Ирак, возглавив международную коалицию против террористов.

Вечером вывод, утром оружие

Впрочем, несмотря на громкие заявления Багдада о суверенитете, договориться о выводе иностранного контингента, похоже, оказалось проще, чем решить вопрос с проиранскими вооруженными формированиями.

Группировки не отказываются обсуждать будущее своих арсеналов. Однако их главным условием остается прекращение любого иностранного военного присутствия — будь то американские или турецкие войска.

«Прежде чем начинать разговор об оружии, необходимо покончить с присутствием иностранных сил», — говорится в заявлении формирования «Асхаб аль-Кахф», которое приводит издание Al-Quds Al-Arabi.

Для Багдада же 30 сентября должно стать не только концом миссии коалиции, но и отправной точкой процесса разоружения формирований.

«Мы добиваемся, чтобы решение о мире и войне принадлежало государству, а оружие оставалось в руках его институтов», — заявил иракский премьер, выступая с трибуны Генассамблеи ООН 25 сентября.

Правительство уже подготовило поэтапный план разоружения, который начнется с «90-дневного периода затишья», рассказал аз-Зейди в интервью The New York Times.

«Сначала наступит 90-дневный период, в течение которого формирования воздержатся от любых атак при наличии гарантий того, что США не будут наносить по ним удары. После этого формирования приступят к передаче оружия», — сказал премьер-министр Ирака.

По его словам, процесс разоружения должен завершиться к 30 июня 2027 года. «Этот план — не выбор, а необходимость», — подчеркнул аз-Зейди.

Наряду с этим вооруженные формирования должны прекратить существование как самостоятельные структуры. Их бойцам предлагается вступить в народное ополчение «Хашд аш-Шааби», которое было создано в 2014 году на фоне наступления ИГИЛ*. Оно формально подчиняется премьеру и по большей части состоит из шиитских группировок.

Ситуацию осложняет то, что часть этих формирований тесно связана с Ираном, для которого соседний Ирак остается важным форпостом и одним из главных рычагов влияния в регионе, особенно в условиях конфликта с США и их союзниками.

Так, атаки беспилотников 11 сентября вынудили Саудовскую Аравию остановить работу нефтепровода «Восток — Запад». Эр-Рияд возложил ответственность за удары на иракские формирования. В результате королевство временно приостановило экспорт нефти из порта Янбу на Красном море — фактически единственном направлении.

Таким образом, на Багдад оказывают давление не только США, но и региональные державы, которые требуют покончить с деятельностью неподконтрольных государству сил на территории Ирака.

* Террористическая организация, запрещена в России