Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку, и.о. главы государства стала председатель Народной скупщины Анна Брнабич. 25 октября в Сербии пройдут парламентские выборы. Вучич возглавит список правящей «Сербской прогрессивной партии» (СПП) и в случае ее победы может стать премьер-министром. О ситуации в Сербии рассказал в эфире RTVI политолог Александар Джокич.

«Две силы — правящая «Сербская прогрессивная партия», и «студенческий список» —они достаточно близки друг к другу в смысле популярности, и поэтому общество само по себе достаточно поляризовано», — сказал Джокич.

По его словам, обстановка «похожа на предвыборную атмосферу в Венгрии».