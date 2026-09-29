Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку, и.о. главы государства стала председатель Народной скупщины Анна Брнабич. 25 октября в Сербии пройдут парламентские выборы. Вучич возглавит список правящей «Сербской прогрессивной партии» (СПП) и в случае ее победы может стать премьер-министром. О ситуации в Сербии рассказал в эфире RTVI политолог Александар Джокич.
«Две силы — правящая «Сербская прогрессивная партия», и «студенческий список» —они достаточно близки друг к другу в смысле популярности, и поэтому общество само по себе достаточно поляризовано», — сказал Джокич.
По его словам, обстановка «похожа на предвыборную атмосферу в Венгрии».
- Вучич ушел в отставку за семь месяцев до окончания полномочий. Он аргументировал свое решение необходимостью предотвратить раскол в обществе.
- В ноябре 2024 года на вокзале в городе Новисад рухнул навес, погибли 16 человек. По всей Сербии начались антиправительственные демонстрации, ядром протеста стали студенты. Протестное движение будет участвовать в выборах 25 октября и сформировало избирательный список, в который вошли юристы, профессора и общественники.
- В Венгрии парламентские выборы состоялись 12 апреля. Их выиграла оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который стал премьер-министром. Он сменил лидера партии «Фидес» Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет.