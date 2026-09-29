Американские военные должны покинуть свои последние базы в Ираке к среде, 30 сентября, сообщает Reuters. Вывод завершит нынешнюю военную миссию США в стране, начавшуюся с вторжения 2003 года и прервавшуюся на несколько лет после ухода американских войск в 2011-м.

Решение о завершении миссии Вашингтон и Багдад согласовали в 2024 году. Теперь его реализуют на фоне войны США с Ираном — страной, чьи союзники обладают значительным влиянием в Ираке. Представитель одной из связанных с Тегераном вооруженных группировок назвал предстоящий уход американцев исторической победой. Иракский эксперт по безопасности Джасим аль-Бахадли полагает, что эти группы попытаются усилить свое влияние на решения властей и силовых структур.

При этом в Ираке нет единой оценки последствий вывода. Суннитский племенной лидер из Эль-Фаллуджи Абдельрахман аз-Зобаи поделился с Reuters, что иракцы стремятся к полному суверенитету, но опасаются вакуума в сфере безопасности. Представители федеральных и курдских силовых структур предупреждают и о другой угрозе: спящие ячейки «Исламского государства»* могут воспользоваться сокращением американской разведывательной и технической поддержки. Курдский командир Сирван Барзани сообщил, что заметил активность таких ячеек после известий о предстоящем уходе коалиции.

Американские войска впервые вышли из Ирака в конце 2011 года, но вернулись менее чем через три года, когда ИГ* захватило значительные территории страны. Главное испытание для Багдада начнется после 30 сентября: иракским силам предстоит противостоять ячейкам ИГ* и решать вопрос о роли вооруженных группировок, связанных с Ираном.

* Организация признана террористической и запрещена в России.