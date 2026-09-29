Приводнение космического корабля Starship компании SpaceX в Тихом океане после досрочно завершенной миссии закончилось взрывом. Об этом сообщает Spaceflight Now.

«Когда корабль приблизился к океану, три двигателя Raptor снова заработали, космический аппарат перевернулся в вертикальное положение и совершил контролируемое приводнение хвостом вниз <…>. Как это обычно бывает при приводнении на поверхность океана, ракета перевернулась на бок и взорвалась из-за воспламенения остатков топлива», — говорится в публикации.

Как пишет LiveScience, ракета взорвалась «с оглушительным грохотом».

Взрывная посадка Starship была ожидаемой, поэтому команда наблюдения с земли во время прямой трансляции разразилась ликованием в момент приводнения, которое стало финалом успешной миссии. Однако SpaceX, вероятно, предпочла бы сохранить свою ракету целой, отмечает издание.

В компании подтвердили, что взрыв во время приводнения корабля в океане не является признаком проблемы или неудачи, передает ABC.

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После 13 суборбитальных испытательных полетов ракета Starship 28 сентября была впервые запущена на орбиту с частного космодрома в Техасе. Во время вывода в космос отказал один из двигателей Raptor, но после анализа телеметрии группа управления полетом решила, что космический аппарат в остальном исправен, миссия продолжилась.

Starship успешно вывел на орбиту 26 новейших спутников Starlink Version 3. Обычно SpaceX использует для их вывода ракеты Falcon 9, но в будущем намерена перейти исключительно на Starship и выводить до 60 спутников за раз.

Миссия, которая должна была продлиться 10 часов, завершилась досрочно — корабль приводнился всего через 3 часа 8 минут после старта. Компания Илона Маска намерена спасти аппарат при следующем, 15-м пуске ракетной системы с помощью специальной башни.