В ноябре 2026 года с Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, снимут административный надзор. После этого бывший киллер Ореховской ОПГ, отсидевший 24 года за серию убийств, перестанет отмечаться в полиции и сможет свободно покидать страну. Жизни Пустовалова после освобождения посвящен новый спецпроект SHOT CRIME.

Пустовалов вышел из колонии в Тверской области 18 ноября 2023 года. Помилования или условно-досрочного освобождения он не получал: срок по трем приговорам отбыл полностью. Еще до выхода на свободу Нелидовский межрайонный суд Тверской области по иску колонии установил за ним административный надзор на три года. Суд обязал Пустовалова регулярно являться в полицию, ограничил выезд и запретил находиться вне дома в ночное время.

По данным SHOT, после освобождения Пустовалов поселился в загородном доме в Подмосковье. Он женат, воспитывает сына, официально нигде не работает, занимается спортом, увлекается музыкой и редко приезжает в Москву. Редакция получила первые фотографии бывшего киллера на свободе. Как пишут авторы проекта, Пустовалов по-прежнему носит одежду в стиле милитари и сам модернизировал свой внедорожник, применив навыки, которые освоил в колонии.

Сын Пустовалова, по данным SHOT, уже имеет американское гражданство. Авторы расследования предполагают, что после окончания надзора семья может переехать в США.

Биография

Бывший морской пехотинец, Пустовалов стал штатным исполнителем заказных убийств в Ореховской преступной группировке. Следствие доказало его причастность к 22 убийствам. По материалам уголовного дела и воспоминаниям участников расследования, после убийств Пустовалов нередко расчленял тела. Среди его жертв часто оказывались сами члены ОПГ, которые по разным причинам попали в немилость к руководству.

Отдельная глава спецпроекта посвящена гибели Саши Македонского — другого известного киллера 1990-х, которого правоохранители долго не могли найти. Именно Пустовалов впоследствии передал сведения, которые позволили установить обстоятельства его смерти.

В заключении Пустовалов, по данным SHOT, не раз устраивал конфликты и бунты, убеждая других осужденных не подчиняться администрации колонии.

Что говорят юристы и правозащитники

Адвокат Иван Миронов пояснил, что главная задача защиты человека, которого обвиняют в серии убийств, — не допустить пожизненного срока.

«Если человек обвиняется в нескольких эпизодах убийств, то задача адвоката — спасти своего подзащитного от пожизненного заключения. Или путем сделки со следствием, или через снисхождение присяжных при очевидном обвинительном вердикте. Можно попробовать смягчить или снять обвинения по отдельным эпизодам», — сказал Миронов.

По словам адвоката, защищать обвиняемого не значит оправдывать его преступления. Сам он отказывается от дел, если работа над ними противоречит его совести. Балансом между правами обвиняемого и безопасностью общества Миронов считает суд присяжных: «Честный, независимый суд присяжных и есть тот баланс».

Юрист Сергей Жорин напомнил, что Пустовалов отбыл назначенное наказание полностью.

«После этого государство не вправе задним числом решить, что назначенного срока оказалось недостаточно, и продолжить лишать человека свободы», — заявил он.

Жорин пояснил, что пожизненное заключение не следует автоматически из числа убийств: суд назначает наказание в рамках конкретного дела с учетом закона, характера преступлений, обстоятельств и данных о личности осужденного.

«При этом окончание срока наказания не означает, что государство лишается механизмов контроля. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается правовой баланс», — отметил юрист. По его словам, надзор не должен превращаться во второй срок, но и не должен оставаться формальностью для людей, способных представлять повышенную опасность.

Журналистка и правозащитница Ева Меркачёва считает, что государству нужно не только контролировать освободившихся после тяжких преступлений, но и помогать им с профессией и работой.

«Другое дело, что нужно этот надзор делать не формальным, а реальным, и нужно предлагать человеку альтернативу, что называется», — сказала Меркачёва.

По ее словам, таких людей нужно трудоустраивать и учить нормальной жизни.

Отдельно правозащитница говорит о бывших участниках группировок 1990-х, которые после долгого срока возвращаются в изменившееся общество: «Очень сложно социализировать бандитов, потому что вот эти самые бандиты девяностых, освобождаясь, в основном спиваются, становятся наркоманами, им сложно в этих реалиях себя найти, поскольку они привыкли к другому».

Спецпроект SHOT CRIME объединяет архивные материалы, эксклюзивные фотографии, документы уголовного дела и реконструкцию преступлений. Проект доступен по ссылке.