В Вашингтоне 28 сентября прошел круглый стол о лечении пациентов с COVID-19 в американских больницах. Встречу с участием пациентов, их родственников и медработников организовал сенатор-республиканец Рон Джонсон. Участники рассказали о предполагаемых нарушениях во время пандемии.

Мероприятие под названием «Больничные протоколы COVID-19: реальные истории реальных людей» состоялось в одном из зданий Сената. Официально его объявили круглым столом, а не слушаниями сенатского комитета. Организаторы заранее предупредили об ограниченном числе мест и предусмотрели дополнительное помещение с трансляцией.

Американский блогер Бенни Джонсон сообщил о переполненном зале и эмоциональных выступлениях. Он возложил ответственность за страдания пациентов на доктора Энтони Фаучи и федеральную систему здравоохранения, а также призвал к арестам.

«Ни у кого в зале не осталось сухих глаз. Истории, которые здесь звучат, разрывают сердце», — написал он.

Одна из выступивших, Гейл Сейлер, рассказала о госпитализации в Техасе в 2021 году, передает The National News Desk. По ее словам, после выяснения, что она не привита, врач заявил ей, что она умрет. Женщина утверждала, что ее изолировали от семьи, не давали еду 12 дней и воду семь дней.

«Мне отказывали в еде в течение 12 дней и в воде в течение семи дней. Меня оставляли голой и без одежды на длительное время, пока персонал наблюдал за мной через окна реанимации, вместо того чтобы войти в мою палату. Мне поставили диагноз «Не реанимировать», — поделилась пострадавшая от лечения.

Сейлер заявила, что муж добился ее выписки при содействии адвоката и политиков. Она призвала расследовать обращение с пациентами во время пандемии.