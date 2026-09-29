Турция вряд ли напрямую вступит в войну с хуситами на стороне Саудовской Аравии, потому что их оборонный пакт с Пакистаном направлен прежде всего против Ирана. Об этом RTVI сказал турецкий политолог Керим Хас.

«Я думаю, нет, конечно. Турция не войдет в такую войну. Может отправить какие-то военные силы, но прямого участия в войне, я думаю, не предполагается», — считает он.

Мекканское соглашение о совместной обороне Анкара, Эр-Рияд и Исламабад подписали 7 августа. По условиям договора, атака на одну из стран считается нападением на все. 19 сентября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова удовлетворить военные потребности Эр-Рияда, «особенно по некоторым техническим вопросам».

Анкара, по мнению Хаса, могла бы направить в королевство своих офицеров, как во время Второй карабахской войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, а также военную технику.

«Но вот насчет полномасштабного участия Турции на стороне Саудовской Аравии, я думаю, Эрдоган не рискнет. В основном саудиты просят помощи у США и у Великобритании», — уверен собеседник RTVI.

Поддерживаемые Ираном хуситы с июля атакуют Саудовскую Аравию ракетами и беспилотниками. Недавно, как пишет Al Jazeera, они отбили у поддерживаемых Эр-Риядом правительственных сил Йемена стратегический порт Моха, а затем почти все побережье Красного моря, включая несколько островов. Это усилило контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, через который Саудовская Аравия вывозила нефть в обход Ормузского пролива, где судоходство нарушено из-за войны США с Ираном.

По данным Axios, президент США Дональд Трамп ранее отказал Эр-Рияду в просьбе нанести удар по повстанцам. Великобритания на прошлой неделе согласилась дозаправлять саудовские самолеты при выполнении оборонительных задач. Франция 25 сентября подтвердила, что направит военных охранять нефтяной терминал в Янбу.

По словам Хаса, Тегеран — «сильный игрок» в регионе, а Турция — его «многовековой соперник». Непрямое соперничество между двумя странами, по его оценке, шло и в Сирии.

Поэтому Мекканское соглашение, считает политолог, было создано преимущественно для углубления сотрудничества между тремя союзниками и партнерами США в регионе.

«Пакт в основном был создан, по моему мнению, против Ирана, не против таких прокси-сил, как хуситы. Против хуситов саудиты в основном сами борются. <…> США нуждаются в своих партнерах в регионе, на земле. Курдов Трамп хотел подтолкнуть воевать против Ирана, но не получилось, а сейчас курды с Эрдоганом налаживают отношения, фактически умножая силы на земле в интересах США в борьбе против Ирана», — пояснил он.

Иной расклад эксперт допускает лишь при одном условии.

«В случае если будет идти речь о наземной операции против Ирана в будущем, тогда Турция может более активно участвовать в этой войне вместе с курдами. Возможно», — допустил он.

25 сентября Минобороны Турции подтвердило, что начальник Генштаба генерал Сельчук Байрактароглу отправится в Эр-Рияд на срочную встречу военных руководителей стран пакта. Встречу запросила саудовская сторона.

При этом, как сообщил председатель парламента Нуман Куртулмуш, соглашение пока не внесено на ратификацию: это ожидается после 1 октября, когда депутаты вернутся с каникул. По конституции Турции международные договоры вступают в силу только после одобрения парламентом.

Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухайти ранее пригрозил, что в случае вступления в войну Турцию и Пакистан встретит «железный кулак».