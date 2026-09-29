Прокурор Курт Олсен вышел из команды, расследующей предполагаемый «большой заговор» против президента США Дональда Трампа. Об отставке сообщила The New York Times. Это уже второй уход заметного участника расследования за сентябрь: ранее его покинул руководивший работой Джозеф ди Дженова.

Расследование ведет федеральная прокуратура в Майами. Его участники пытаются установить, действовали ли бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки согласованно, чтобы нарушить права Трампа. В поле их внимания — оценка американских спецслужб о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года и последующее дело о хранении секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго.

Олсен прежде сам помогал Трампу оспаривать поражение на выборах 2020 года, поддерживая не подтвердившиеся утверждения о масштабных фальсификациях. Перед переходом в Минюст он работал в Белом доме над вопросами безопасности выборов.

Источники расходятся в объяснениях его ухода. Два собеседника The Washington Post рассказали, что Олсен был недоволен давлением руководства Минюста, требовавшего ускорить расследование и добиться обвинительных заключений большого жюри. Третий источник оспорил эту версию: по его словам, продолжить работу прокурору помешали проблемы с допуском к секретной информации.

Неясен и его дальнейший статус чиновника в ведомстве. Два источника Reuters подтвердили выход Олсена из расследования, однако третий заявил, что он остается сотрудником Минюста.

Предыдущий руководитель расследования, давний союзник Трампа Джозеф ди Дженова, ушел 10 сентября. Его назначили весной после отстранения кадрового прокурора, ранее занимавшегося этим направлением. Как сообщала ABC News, ди Дженова обещал активизировать работу, однако к моменту его отставки многочисленные повестки, направленные бывшим чиновникам, не привели к уголовному преследованию. Источники телеканала связывали его уход с растущим недовольством Трампа и руководства Минюста темпами расследования.

После отставки ди Дженовы генеральный прокурор США Тодд Бланш 15 сентября заявил, что расследования, которыми тот занимался, продолжатся.