МВД подготовило перечень из 186 профессий и должностей, по которым квалифицированных иностранцев из визовых стран можно будет принимать на работу вне квот. Среди них — генеральные директора предприятий, программисты, инженеры и медицинские работники. Проект приказа размещен 28 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Ведомости».

Перечень разделен на две части. Первая включает шесть должностей, для которых сфера деятельности работодателя значения не имеет: генеральный директор, начальник и управляющий предприятием, инженер-программист, программист и техник по наладке и испытаниям. При этом для генеральных директоров предусмотрено исключение — должность руководителя субъекта малого предпринимательства под эту норму не подпадает.

Во втором разделе освобождение от квот зависит от основного вида экономической деятельности работодателя. Он содержит 180 позиций для 11 направлений — от сельского хозяйства и промышленности до строительства, гостиничного бизнеса, здравоохранения и культуры.

В сельском хозяйстве перечислены трактористы и трактористы-машинисты, в добывающей отрасли — техники по бурению. Для промышленности предусмотрены, в частности, инженеры по автоматизации и сварке, авиационные механики, фрезеровщики и электрогазосварщики. В строительстве — крановщики, машинисты экскаваторов и бульдозеров, монтажники и электромонтажники.

Медицинский блок охватывает врачей разных специальностей, включая кардиологов, онкологов, педиатров, психиатров и хирургов, а также медсестер, медбратьев, фельдшеров и акушерок. Для сферы культуры предусмотрены артисты балета, оркестра и цирка, вокалисты, дирижеры, хореографы и режиссеры.

Освобождение от квоты касается количества выдаваемых разрешений на работу. Проект рассчитан на иностранцев, которые прибывают в Россию по визе и трудоустраиваются по имеющейся у них профессии или специальности.

Новый список подготовлен в связи с передачей МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Закон об этом подписан 26 июля и вступит в силу 23 января 2027 года. Ранее действовавший список включал 192 специальности; в июле председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за его сокращение.